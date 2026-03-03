Dva drona pogodila američko veleposlanstvo u Rijadu, Trump: 'Ubrzo ćete saznati odgovor!'

Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno je s dvije bespilotne letjelice, što je rezultiralo manjim požarom i materijalnom štetom, priopćilo je u utorak saudijsko ministarstvo obrane na platformi X, prema izvorima Reutersa zgrada je bila prazna.

Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.

Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.

Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega.

Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.

Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će biti odgovor na napad na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.

Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o "ostanku na sigurnom mjestu" za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt.

Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.