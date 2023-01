Više stotina tisuća Francuza prosvjedovalo protiv kasnije mirovine, ne žele raditi do 64.

Veliki broj prosvjednika u utorak je marširao diljem Francuske kako bi se usprotivio planu predsjednika Emmanuela Macrona o povisivanju dobi umirovljenja.

Ankete pokazuju da se značajna većina Francuza protivi povisivanju dobi za odlazak u mirovinu na 64 godine. Macron tvrdi da je taj potez „od vitalnog značaja“ za održivost mirovinskog sustava.

U većim gradovima poput Marseillea i Lyona, kao i u Reimsu i Montpellieru, u utorak je izašao veći broj ljudi nego na prvom prosvjedu protiv reforme 19. siječnja, pokazuju podaci policije, sindikata i novina Le Monde.

"Bolje je nego devetnaestog. To je prava poruka poslana vladi, ona koja govori da ne želimo raditi do 64 godine", rekao je Laurent Berger, čelnik CFDT-a, najvećeg francuskog sindikata, uoči marša u Parizu. Sindikat CGT tvrdi da se u Parizu okupilo 500 tisuća ljudi.

Marširajući s transparentima poput „Ne reformi“ i „nećemo odustati“, mnogi najavljuju da će izlaziti na ulice koliko god je potrebno.

"Za predsjednika je to lako. On sjedi u stolcu... može raditi čak i do svoje 70. godine", rekla je vozačica autobusa Isabelle Texier na prosvjedu u Saint-Nazaireu, mjestu na obali Atlantika.

"Ne možemo tražiti od krovopokrivača da rade do 64. godine, to je nemoguće", dodala je.

Radnici koji štrajkaju poremetili su isporuke iz francuskih rafinerija, javni prijevoz i rad škola, iako je u nekoliko sektora s radnog mjesta otišao manji broj ljudi nego 19. siječnja jer je zbog rasta životnih troškova teže preskočiti dnevnicu.

Novi štrajkovi?

Sindikatima koji bi kasnije tijekom dana trebali najaviti nove štrajkove izazov će predstavljati održavanje volje ljudi da napuštaju svoja radna mjesta u vremenu visoke inflacije.

Izvor iz sindikata objavio je da je u štrajku do podneva sudjelovalo 36,5 posto radnika željezničke tvrtke SNCF, što je pad od gotovo 10 posto u odnosu na 19. siječnja.

Na željezničkim mrežama zbog toga je ipak prometovao tek svaki treći brzi TGV vlak, uz još manji broj lokalnih i regionalnih vlakova. Poremećena je bila i usluga pariške podzemne željeznice.

Grupacija komunalnih poduzeća EDF priopćila je kako je 40,3 posto njezinih radnika u štrajku, što je pad s 44,5 na prošlom prosvjedu. Ministarstvo obrazovanja također je priopćilo da je radno mjesto napustilo manje nastavnika.

Nema pregovora

Francuska vlada u isto vrijeme poručuje da se o pomicanju dobi za odlazak u mirovinu na 64 „ne može pregovarati“.

Reforma mirovinskog sustava donijela bi dodatnih 17,7 milijardi eura mirovinskih doprinosa godišnje, stoji u procjenama francuskog ministarstva rada. Sindikati odgovaraju da postoje i drugi načini povećanja prihoda, poput oporezivanja superbogatih.

"Ova reforma je nepravedna i brutalna", rekao je Luc Farre, glavni tajnik sindikata državnih službenika UNSA.

Na lokalnoj razini neki objavljuju "Robin Hood" operacije, poput jugozapadnog područja Lot-et-Garonne gdje je ogranak CGT-a isključio struju za nekoliko kamera za kontrolu brzine i onesposobio pametne mjerače struje.

"Kada postoji tako masovno protivljenje za vladu bi bilo opasno da ne posluša", rekla je Mylene Jacquot, glavna tajnica CFDT-ovog ogranka državnih službenika.

