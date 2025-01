Visi li većina u Saboru? Dabrin uvjet: 'Ako Dujić do petka ne ode, nema moje potpore...'

Josip Dabro se nakon ministarske ostavke vratio među zastupnike, a za RTL je jasno rekao koji je njegov uvjet vladajućoj koaliciji. Istaknuo je da traži smjenu šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića do petka. Istog onog kojem su kći i supruga bile u središtu 'afere nakaze'.

Dabro je usred svoje ostavke zbog pucnjave iz automobila progovorio i o 'kriminalu u sustavu'.

- Otkrio sam da je ogroman raspad sustava unutar Ministarstva. Neke se teme godinama stavljaju u ladice. Postoje ogromne manipulacije državnim zemljištem; Ministarstvo nema potpunu kontrolu nad time, ne postoje ugovori o najmu, zemlja se daje 'velikim igračima' dok se male seljake uništava. Netransparentno se rade i potpore za tu zemlju, poticaji. Ogromne novce uzimaju neki ljudi koji na toj zemlji ne rade ništa, kao u slučaju krčkih pašnjaka. Tamo seljak živi kao sirotinja, a 'igrači' izvlače novac - ispričao je Dabro za 24sata.

- Nema ažurne evidencije o ničemu, ni o zemlji ni o potporama. Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti. 'Šef' mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem - rekao je Dabro koji je, kaže, ipak želio da takvi 'mutni' poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili.

U međuvremenu su Hrvatske šume demantirale njegove optužbe, Uskok je počeo češljati, a sada Dabro ponovno ističe: 'Ako ne možemo promijeniti jednu lošu upravu unutar Ministarstva poljoprivrede, moje potpore tu nema!".

- Za Domovinu se sve daje osim časti, čast nikada i ni za što - rekao je na pitanje tome je li upitna većina te ponovio da je njihov uvjet odlazak Dujića i to do petka.