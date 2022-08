Višnja ubrala rajčicu od 2 kile

Kućnom vagom obitelji Šimunac, precizno je utvrđeno da je rajčica teška 1,850 kilograma.

"To je starinska sorta, a to se vidi i po tome što je plod nepravilnog oblika. Godinama vadim i sušim sjemenke te ih koristim ponovno u sadnji", rekla je Višnja Šimunac koja nije željela pred objektiv fotoaparata, no pohvalila se bogatim urodom u vrtu njihove kuće u četvrti Grabrik.

Vrt je bogat i urodima češnjaka, luka, peršina, paprike, celera, salate..., a tajna je u kvalitetnom gnojivu. Moji prijatelji imaju isto sjeme, ali ne i tako velike plodove jer koriste umjetno gnojivo, a mi ono što pokupimo u kokošinjcu, otkrila je napominjući također kako je dvije ili tri godine zaredom mraz kvario urod, a ove godine ga nije bilo.

Rajčice, kaže, nije zalijevala. "Paradajz ima jako dubok korijen i duboko se sadi, a kad se okopava, mora se zagrnuti zemljom", napomenula je.

Kapitalnu rajčicu neće pojesti nego će iskoristiti njezino sjeme.

