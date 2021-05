Kako bi pobjegli barem nakratko od korone, mnogi ljudi zadnjih godinu dana odlaze u prirodu. No, i tamo se sada pojavila bolest koja je hospitalizirala 30-ak ljudi u Hrvatskoj - mišja groznica.

Epidemiologinja Danijela Lakošeljac objasnila je za Dnevnik Nove TV da inkubacija traje dva do tri tjedna, a simptomi su najprije visoka temperatura, malaksalost, bolovi u cijelom tijelu i onda se javljaju znakovi zatajenja bubrega.

Do sada je u Hrvatskoj zaraženo oko stotinu ljudi, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo njih 11. Lakošeljac kaže kako većinom obolijevaju mlađi ljudi, a kliničke slike hospitaliziranih idu od blagih do ozbiljnih.

- Mi smo dosad hospitalizirali već tridesetak bolesnika s vrućicom povezanom s gubitkom funkcije bubrega koja je u nekoliko bolesnika zahtijevala dijalizu, a imali smo ozbiljnije komplikacije u jednog bolesnika koji je čak bio na respiratoru - rekao je nefrolog Sanjin Rački.

Toni Spahija već se mjesec dana bori s mišjom groznicom.

- Srećom po mene, kolega je prije mene prebolio mišju groznicu. On mi je rekao: 'To mora biti to, odi na hitnu', i tako je bilo. Otišli smo na hitnu i po nalazima krvi vidjelo se da je osamdeset posto mišja groznica - rekao je za Dnevnik Nove TV.

U prirodi se stoga treba ponašati oprezno - nemojte sjediti ili ležati izravno na tlu, tijekom izleta čuvajte hranu i piće u zatvorenim posudama. Ruke perite i dezinficirajte, nemojte piti vodu iz šumskih izvora, a plodove iz prirode dobro operite prije konzumacije.

A ukoliko se susretnete s miševima u zatvorenim prostorima, važno je te prostorije prozračiti. Tijekom čišćenja nosite masku, rukavice i izbjegavajte dizanje prašine jer se možete zaraziti i udisanjem.

Srećom, bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.