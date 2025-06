Visoke temperature zraka i mora diljem zemlje! Penju se i do 31°C. A što nam tek stiže...

Za Hrvatsku danas najavljuju vrućine. Maksimalna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 31 °C. Pretežno sunčano te vrlo toplo, mjestimice i vruće vrijeme, najavljuje DHMZ. U unutrašnjosti umjeren do jak razvoj oblaka, a u Međimurju i Hrvatskom zagorju poslijepodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jugo.

Što Hrvatsku očekuje sutra?

I dalje pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne i navečer su u sjevernim krajevima uz umjeren do jak razvoj oblaka mogući rijetki pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju ponegdje i jak, a na Jadranu mjestimice umjereno jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 20, u gorju malo niža, a najviša dnevna većinom između 28 i 32 °C.

Temperature mora

Već u osam sati je u Splitu, Šibeniku, Rovinju, Zadru, Mljetu, Lošinju, Dubrovniku izmjereno more temperature 20 stupnjeva i preko. Najviša temperatura mora izmjerena je u Malinskoj, 22.9 stupnjeva Celzijusa.

Za srijedu i četvrtak meteorolozi prognoziraju slično vrijeme, u četvrtak i nešto više temperature nego u ostatku tjedna.

Prognoza po regijama za 02.06.2025.

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 31 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano. Poslijepodne i navečre su uz umjeren i jak razvoj oblaka na sjeveru mogući lokalni pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 32 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar umjeren do vrlo jak jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu, poslijepodne ponegdje do umjerenu naoblaku. Puhat će slabo do umjereno, tek mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre većinom između 12 i 17 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 29 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 °C.