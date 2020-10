Vjeroučitelj iz Zagreba: Širio je mržnju, ali od suđenja još ništa

Vjeroučitelj Krešimir Bagarić u studenom 2017. u školi je osnovcima govorio kako treba ubiti dva bivša predsjednika i Vesnu Pusić. Optužnica protiv njega nije pravomoćna...

<p>Dok se čelni ljudi u državi prepucavaju tko je odgovoran za širenje govora mržnje u društvu, u jednom od slučaja poticanja na nasilje i mržnju koji je 2017. šokirao javnost sudskog raspleta još nema, a nije ni na vidiku. </p><p>Vjeroučitelj Krešimir Bagarić je, podsjećamo, 29. studenoga 2017. na satu vjeronauka u jednom od osmih razreda OŠ “Matije Gubac” u Zagreb objasnio kako se trebala provesti “Oluja”. </p><p>- Trebali smo pustiti dva koridora, jedan od Zagreba, drugi do Rijeke, pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo, tako je trebalo biti. Ispada da je Đeneral (Ratko Mladić, op.a.) bio u pravu jer on je svoje zaštitio... Trebalo bi automatski rezanje ušiju i vađenje očiju... Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu ministricu vanjskih poslova odmah... Svatko ima svog Mesića, vjerojatno i ovaj razred ima svog Mesića... Imamo neoliberalne demokratske kretene koji misle da je gay OK, da se trebaju svi držati za ruke pod duginom zastavom... Četvrta generacija crvenih uhljeba, a ovo zlo, Vesnu Pusić i Stipu Mesića, za njih je metak u glavu po kratkom postupku... - rekao je Bagarić učenicima.</p><p>Snimka je nastala nedugo nakon presude Slobodanu Praljku u Haagu. Razgovor je snimio netko od učenika, a nakon što je portal Index snimku objavio izbio je skandal. Vjeroučitelj je krajem 2017. završio u istražnom zatvoru na nekoliko dana, a tužiteljstvo ga je osumnjičilo da je javno poticao na nasilje i mržnju, za što je Kaznenim zakonom propisana kazna do tri godine zatvora. </p><p>Krenula je istraga tijekom koje su ispitali učenike koji su bili nazočni na satu i koji su htjeli svjedočiti. Dio roditelja, naime, protivio se ispitivanju svoje djece. Saslušali su i asistenticu u nastavi. Naime, nakon izbijanja skandala, Bagarić, koji se prvo branio šutnjom pa potom negirao počin jenje kaznenog djela, tvrdio je da nije govorio djeci, već osobnoj asistentici jednog od učenika.</p><p>Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u rujnu 2019. Bagarića, koji je u međuvremenu dobio otkaz u školi, optužilo zbog poticanja na nasilje i mržnju. Njegov branitelj tražio je izdvajanje snimke kao nezakonitog dokaza, u čemu je i uspio.</p><p>Naime, Optužno vijeće je u svibnju 2020. odlučilo da je u “konkretnom slučaju došlo do neovlaštenog zvučnog snimanja nejavno izgovorenih riječi okrivljenika koji nije bio upozoren da se telefonski razgovor snima. Sukladno tome, takva snimka je nezakoniti dokaz”. </p><p>Na tu odluku tužiteljstvo se žalilo, no sud im je odbacio žalbu tako da sad treba vidjeti je li ono što je ostalo u spisu dovoljno da se optužnica protiv Bagarića potvrdi. </p>