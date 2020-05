Vjeroučitelj širio mržnju djeci, ali snimka nije zakonit dokaz

Vjeroučitelj Krešimir Bagarić je 29. studenoga 2017. na satu vjeronauka u jednom od osmih razreda OŠ Matije Gupca u Zagreb objasnio kako se trebala provesti “Oluja”.

- Mi smo budale, trebali smo pustiti dva koridora. Jedan do Zagreba, a drugi do Rijeke. Pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo. Tako je trebalo biti finoj gospodi zagrebačkoj koja misli da Hrvatska završava u Karlovcu. Debili i kreteni. Kratkovidni - rekao je učenicima.

Snimka je nastala nedugo nakon presude Slobodanu Praljku u Haagu.

Bagarić je djeci rekao i koga bi u Hrvatskoj trebalo ubiti.

- Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu bivšu ministricu vanjskih poslova, ali odmah. Po kratkom postupku. Čovjek je otvorio predsjednički sef i transkripte je dao. Prokleto ti do sedmog koljena bilo, izdajniče. Prljavi, smrdljivi izdajniče. Nikad mira ne imao - rekao je vjeroučitelj na nastavi.

Razgovor je snimio netko od učenika, a nakon što je portal Index snimku objavio izbio je skandal. Vjeroučitelj je krajem 2017. završio u istražnom zatvoru na nekoliko dana, a tužiteljstvo ga je osumnjičilo da je javno poticao na nasilje i mržnju za što je Kaznenim zakonom propisana kazna do tri godine zatvora. Krenula je istraga tijekom koje su ispitali učenike koji su bili nazočni na satu i koji su htjeli svjedočiti. Dio roditelja, naime, protivio se ispitivanju svoje djece. Saslušali su i asistenticu u nastavi.

Optužnica je podignuta tek u rujnu 2019. Obrana je tražila izdvajanje nezakonitih dokaza.

- Analizirajući dokaze na kojima se temelji optužnica, utvrđeno je da je snimka pribavljena na nezakonit način, odnosno nije niti utvrđeno da li se radi o vjerodostojnoj snimci sa sata vjeronauka, nastave održane u inkriminirano vrijeme u OŠ Matije Gupca. Ako se radi o snimci kako navodi optužba koja je sačinjena u inkriminirano vrijeme u školi Matije tijekom održavanja nastave vjeronauka, okrivljeni nije bio upoznat s činjenicom da se razgovor snima, pa samim time postoji osnovana sumnja da je snimka pribavljena kaznenim djelom neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja - obrazložilo je optužno vijeće.

Dodalo je i kako je propisano da navedeno kazneno djelo čini tko neovlašteno zvučno snimi nejavno izvođenje riječi drugoga ili tko posebnim napravama neovlašteno prisluškuje nejavno izgovorene riječi koje mu nisu bile namijenjene.

- U konkretnom slučaju došlo je do neovlaštenog zvučnog snimanja nejavno izgovorenih riječi okrivljenika koji nije bio upozoren da se telefonski razgovor snima. Sukladno tome takva snimka je nezakoniti dokaz. Optuženom se stavlja na teret počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. st. 1. KZ/11, za koje kazneno djelo je predviđena kazna zatvora do tri godine, te to kazneno djelo s obzirom na

način počinjenja i zapriječenu kaznu ne spada u teške oblike kaznenih djela Vijeće smatra da nisu ispunjeni uvjeti za tzv. konvalidaciju izvorno nezakonitog dokaza predviđeni čl. 10. st. 3. ZKP/08, slijedom čega je iste valjalo izdvojiti iz spisa. Kako je

snimka nezakonita, tako su i svi dokazi proizašli iz tog dokaza nezakoniti, slijedom čega ih je potrebno izdvojiti iz spisa- zaključilo je Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.