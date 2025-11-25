Obavijesti

MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

Piše HINA,
Zagreb: Danas odluka statičara o stanju Vjesnikovog nebodera | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić otkrio je u utorak, nakon jučerašnjeg sastanka sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, kako je izgledno da će se neboder Vjesnika rušiti postupkom miniranja, a to bi, kako je najavio, moglo biti vrlo brzo."U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, a ono što se može zaključiti iz njihova stava i stava Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, izgledno je uklanjanje putem miniranja", kazao je Bačić novinarima u Saboru govoreći o novostima oko nebodera Vjesnika izgorjelog u požaru.

Mehaničko uklanjanje velikim kliještima nije pogodno zbog toga što je cijela konstrukcija jako oštećena pa bi, dodao je, tako teški građevinski radovi na gornjim katovima mogli prouzročiti kolaps cijelog nebodera".

Bačić je najavio da će se odluka o rušenju donijeti u narednih par dana, ali da je najprije potrebno napraviti projekt uklanjanja nebodera. 

"Imamo svu dokumentaciju, to će napraviti stručnjaci u maksimalno dva do tri tjedna i nakon toga slijedi ugovor s izvođačem i uklanjanje", dodao je. 

Na pitanje bi li to moglo biti u već u prosincu, Bačić je odgovorio da bi bio "jako zadovoljan". "Govorili smo o šest mjeseci, no ovo bi moglo ići dosta brže", dodao je i naglasio da "hrvatska operativa to može napraviti". 

Kada je riječ o sigurnosti građana u postupku miniranja, Bačić je naglasio da će se i taj postupak i sigurnosna zona definirati u projektu uklanjanja. 

"Projekt će podrazumijevati način miniranja, potrebni perimetar, tzv. sigurnosnu zonu, u kojoj bi se ljudi i vozila morali ukloniti, a nakon toga bi počeli građevinski radovi uklanjanja, reciklaže betona i svega što ćemo projektom osmisliti", kazao je. 

