Obavijesti

News

Komentari 1
DETALJNA ANALIZA

FOTO Ipak uspjeli dronovima snimiti unutrašnjost Vjesnika

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ipak uspjeli dronovima snimiti unutrašnjost Vjesnika
6
Foto: BSKS

Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka te da omogućuje donošenje zaključaka bez potrebe za fizičkim ulaskom

Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima, masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala, piloti BSKS-a (Bespilotni sustavi u kriznim situacijama) uspjeli su snimiti unutrašnjost Vjesnika. Kako su naveli u priopćenju, ulazak isprva nije bio moguć, no uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspjeli su stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera.

Foto: BSKS

Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka te da omogućuje donošenje zaključaka bez potrebe za fizičkim ulaskom u zgradu. 

PREGLED VJESNIKA Dronovi za sad ne mogu snimiti cijelu unutrašnjost Vjesnika: 'Čim uđu u etažu, gubi se signal'
Dronovi za sad ne mogu snimiti cijelu unutrašnjost Vjesnika: 'Čim uđu u etažu, gubi se signal'

- Naš je zadatak vrlo jednostavan, u kriznim situacijama pružiti tehničku i operativnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Terenski uvjeti na zgradi Vjesnika bili su iznimno zahtjevni, no naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta - stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025