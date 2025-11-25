FOTO Ipak uspjeli dronovima snimiti unutrašnjost Vjesnika

Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima, masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala, piloti BSKS-a (Bespilotni sustavi u kriznim situacijama) uspjeli su snimiti unutrašnjost Vjesnika. Kako su naveli u priopćenju, ulazak isprva nije bio moguć, no uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspjeli su stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera.

Foto: BSKS

Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka te da omogućuje donošenje zaključaka bez potrebe za fizičkim ulaskom u zgradu.

- Naš je zadatak vrlo jednostavan, u kriznim situacijama pružiti tehničku i operativnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Terenski uvjeti na zgradi Vjesnika bili su iznimno zahtjevni, no naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta - stoji u priopćenju.