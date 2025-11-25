Obavijesti

News

Komentari 0
POTPREDSJEDNICA HGK:

'Domaće tvrtke mogu obaviti posao rušenja Vjesnikova nebodera, pa izgradnju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Domaće tvrtke mogu obaviti posao rušenja Vjesnikova nebodera, pa izgradnju'
Zagreb: Održana konferencija "Građevni otpad - izazov ili prilika za održivi razvoj?" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Po riječima Mirjane Čagalj, najizglednije je rješenje da će se trebati rušiti Vjesnikov neboder te da u Hrvatskoj postoje brojne kompanije koje se bave rušenjem diljem obale

Sektor za graditeljstvo, promet i veze Hrvatske gospodarske komore (HGK) uključen je rješavanje situacije s Vjesnikovim neboderom, koji je teško oštećen u požaru te će se morati rušiti, a domaće građevinske tvrtke mogu obaviti i posao rušenja nebodera, a potom i izgradnje. Potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj na marginama Dana logistike i transporta novinarima je kazala da to udruženje organizira sastanke s izvođačkim tvrtkama te je svakodnevno u komunikaciji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

 "U komunikaciji smo s Ministarstvom graditeljstva svaki dan, sada slijedi jedan malo veći sastanak s građevinarima da im se prezentira još jednom Zakon o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, a tema će biti, naravno, i zgrada Vjesnika, koja je sada najaktualnija", najavila je Čagalj, dodavši da bi se taj sastanak mogao održati u petak ili početkom idućega tjedna.

VELIKI POŽAR Bačić o Vjesniku: 'Za sada smo bliže miniranju zgrade. Rušili bi prema Savskoj ulici...'
Bačić o Vjesniku: 'Za sada smo bliže miniranju zgrade. Rušili bi prema Savskoj ulici...'

Po njezinim riječima, najizglednije je rješenje da će se trebati rušiti Vjesnikov neboder te da u Hrvatskoj postoje brojne kompanije koje se bave rušenjem diljem obale.

ŠOKANTNI PRIZORI FOTO/VIDEO Evo kako iznutra izgleda zgrada Vjesnika nakon požara! Otkrili su pukotine...
FOTO/VIDEO Evo kako iznutra izgleda zgrada Vjesnika nakon požara! Otkrili su pukotine...

"Koja će opcija na kraju biti, hoće li to biti ciljano rušenje s dinamitom ili će to biti grickanje s velikim strojevima, to će vjerojatno još struka dobro promisliti. Ako je u pitanju dinamit, vjerujem da to radi ipak vojska, a ne kompanije", kazala Čagalj.

U vezi Vjesnikova nebodera, kazala je da ovime još jedna poznata zgrada odlazi u povijest. "Nažalost, desilo se najgore što se moglo i sad iz svega toga treba izvući najbolje. Vjerujem da za to područje postoje planovi i da će građevinari udovoljiti tom izazovu, pri čemu imamo velike građevinske tvrtke koji sve to mogu sagraditi", zaključila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025