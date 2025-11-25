'Domaće tvrtke mogu obaviti posao rušenja Vjesnikova nebodera, pa izgradnju'

Sektor za graditeljstvo, promet i veze Hrvatske gospodarske komore (HGK) uključen je rješavanje situacije s Vjesnikovim neboderom, koji je teško oštećen u požaru te će se morati rušiti, a domaće građevinske tvrtke mogu obaviti i posao rušenja nebodera, a potom i izgradnje. Potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj na marginama Dana logistike i transporta novinarima je kazala da to udruženje organizira sastanke s izvođačkim tvrtkama te je svakodnevno u komunikaciji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

"U komunikaciji smo s Ministarstvom graditeljstva svaki dan, sada slijedi jedan malo veći sastanak s građevinarima da im se prezentira još jednom Zakon o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, a tema će biti, naravno, i zgrada Vjesnika, koja je sada najaktualnija", najavila je Čagalj, dodavši da bi se taj sastanak mogao održati u petak ili početkom idućega tjedna.

Po njezinim riječima, najizglednije je rješenje da će se trebati rušiti Vjesnikov neboder te da u Hrvatskoj postoje brojne kompanije koje se bave rušenjem diljem obale.

"Koja će opcija na kraju biti, hoće li to biti ciljano rušenje s dinamitom ili će to biti grickanje s velikim strojevima, to će vjerojatno još struka dobro promisliti. Ako je u pitanju dinamit, vjerujem da to radi ipak vojska, a ne kompanije", kazala Čagalj.

U vezi Vjesnikova nebodera, kazala je da ovime još jedna poznata zgrada odlazi u povijest. "Nažalost, desilo se najgore što se moglo i sad iz svega toga treba izvući najbolje. Vjerujem da za to područje postoje planovi i da će građevinari udovoljiti tom izazovu, pri čemu imamo velike građevinske tvrtke koji sve to mogu sagraditi", zaključila je.