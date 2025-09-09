Vještak: 'Umjetna inteligencija je novo oružje predatora na internetu. Djeca su na meti...'

Zlostavljanje djece putem interneta u stalnom je porastu, upozorava Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet i stalni sudski vještak za zaštitu djece na internetu. Istaknuo je kako je prevencija ključna, a sve počinje - kod kuće.

"Najbolja prevencija je svakodnevni razgovor roditelja s djecom o digitalnom svijetu. Roditelji trebaju aktivno sudjelovati u digitalnom odrastanju djece, postepeno ih upoznavati s tehnologijom i učiti kako je sigurno koristiti", naglasio je Ramljak za HRT.

Neke zemlje odlučile su se za stroge mjere ograničavanja korištenja društvenih mreža. Ramljak takav pristup podržava.

"Mislim da su mjere nužne. Djeca sa sedam, osam ili devet godina nemaju potrebu koristiti društvene mreže, pogotovo ne svakodnevno i satima", kazao je.

S razvojem tehnologije i umjetne inteligencije pojavljuju se i novi oblici digitalnog nasilja. Ramljak posebno upozorava na aplikacije koje omogućuju manipulaciju fotografijama djece. "Umjetna inteligencija učinila je pomak u negativnom smjeru", naglasio je.

"Danas postoje aplikacije koje uklanjaju odjeću sa snimaka djece. Te se slike kasnije koriste za ucjene. Problem je što su takve aplikacije lako dostupne i djeca ih međusobno koriste kao oblik vršnjačkog nasilja", kaže Ramljak.

Foto: HRT

Također, predatori sve češće koriste umjetnu inteligenciju za vrbovanje djece - ne jednog ili dvoje, već njih stotine istovremeno.

Mnogi još uvijek podcjenjuju ozbiljnost digitalnog nasilja. Ramljak upozorava na posljedice. "Online nasilje ostavlja ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje djece. Ako su u pitanju eksplicitne fotografije, proces oporavka može biti iznimno dug i bolan. Djeca znaju da su te slike i dalje na internetu, da kruže u raznim grupama. To dodatno otežava izlazak iz uloge žrtve", pojašnjava.

Iako sve počinje u obitelji, obrazovne institucije imaju ključnu ulogu u edukaciji djece o sigurnom korištenju interneta.

"Škola mora učiti djecu kako kritički razmišljati, razvijati empatiju i sigurno koristiti tehnologiju. Ne smijemo ih pustiti da se sami snalaze u digitalnoj džungli. Trebamo im pomoći da internet koriste sigurno, odgovorno i korisno", zaključio je Ramljak i dodao kako svi odrasli moramo raditi na tome.