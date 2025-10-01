Vjetar srušio ogradu u centru Zagreba i bacio pod tramvaj: 'Putnici su izvlačili lim'

Snažan vjetar izazvao je u srijedu nesvakidašnju nesreću na potezu od Praške ulice prema Zrinjevcu, u samom centru Zagreba. Prema izjavama čitatelja 24sata, uspio je srušiti limenu ogradu obližnjeg gradilišta i baciti je na pločnik, dio ceste i tračnice.

Odvilo se to sve u nezgodnom trenutku, baš kad je prolazio tramvaj iz smjera Trga bana Josipa Jelačića prema Glavnom kolodvoru.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Putnici su izašli iz vagona i pomogli smo izvući limove ispod kotača.Tramvaj je brzo krenuo dalje - ispričao nam je čitatelj.

Nezgodu su nam potvrdili i iz ZET-a.

- Zbog udarca u lim nastalo je manje oštećenje na tramvaju. Zastoj je trajao oko 10 minuta te je oko 11.08 sati promet nastavljen - kažu iz ZET-a.