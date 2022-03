Vlada će ovog tjedna spustiti cijenu goriva za 50 lipa po litri

Enormni rast cijena goriva koje od danas košta 13,91 kunu za litru Eurodizela i 13 kuna za litru Eurosupera, natjerao je vladajuće da ipak idu s još jednom mjerom kako bi smanjili cijenu goriva. Kako saznajemo, u HDZ-u su u ponedjeljak navečer raspravljali o tom problemu i odlučeno je da se suspendira dodavanje biogoriva, odnosno naknada koju moraju plaćati oni koji ne dodaju biogorivo u benzin i dizel.

- Već u četvrtak bi trebala biti donesena ta odluka i vrijedit će do kraja godine. Privremeno se odustaje od te zelene komponente, no rast cijena goriva je takav da je to opravdano - kaže nam sugovornik iz stranke.

Suspendiranje te odredbe bi trebalo pojeftiniti i dizel i benzin za otprilike 50 lipa po litri kada se uračuna i PDV koji se naplaćuje na trošak dodavanja bio goriva, odnosno kaznu koju plaćaju oni koji ga ne dodaju. Procjene su da cijena neće pasti isti dan nakon suspenzije jer će trebati par dana za potrošiti zalihe bio goriva. Nakon rekordnog poskupljenja, sljedeći utorak su predviđanja da će cijene goriva pasti.

Vladi još ostaje kao alat za ublažavanje poskupljenja i dodatno snižavanje trošarina nakon što su prošli tjedan već snižene 20, odnosno 40 lipa za dizel i benzin. Kako je objasnio ministar financija Zdravko Marić u velikom razgovoru za 24sata, Europska unija zasad još propisuje minimalne trošarine. Ali Vlada ima prostor za spustiti trošarinu još 76 lipa u litri benzina i 38 lipa u litri dizela do tih minimalno propisanih. Ovaj tjedan to nisu učinili. Marić je rekao da nije u planu spuštanje PDV-a na goriva i da će on i dalje ostati 25 posto. Nakade, trošarine i porez koji idu državi čine oko polovicu cijene litre goriva. Taj odnos varira ovisno o nabavnoj cijeni goriva.