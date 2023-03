Vlada daje jednokratnu pomoć umirovljenicima i primateljima dječjeg doplatka: Evo i koliko

Premijer Andrej Plenković kratko je predstavio nove Vladine mjere za pomoć građanima i gospodarstvu, a paket mjera vrijedan je 1,7 milijardi eura. Među njima su i jednokratne pomoći za primatelje dječjeg doplatka, ali i za umirovljenike.

Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

Premijer je otkrio iznos jednokratne pomoći za primatelje dječjeg doplatka. Radi se o 128.000 obitelji i 230.000 djece. Za jedno dijete iznosi 45, za dvoje 70, za troje 100, za četvero 130, a za petero i više djece 160 eura.

- To će se isplatiti u travnju, a ukupna vrijednost ove mjere je devet milijuna eura - kazao je.

