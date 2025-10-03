Obavijesti

Vlada je produljila Adaniću mandat za predsjednika Uprave Janafa do postupka izbora

Piše HINA,
Zagreb: Stjepan Adanić, direktor JANAf-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Stjepan Adanić na čelu je te državne kompanije za transport nafte od opoziva prijašnjeg predsjednika Uprave Dragana Kovačevića zbog istrage oko navodnog davanja mita

Hrvatska Vlada u petak je na zatvorenoj sjednici donijela zaključak kojim se Nadzornom odboru Jadranskog naftovoda (Janaf) predlaže imenovanje Stjepana Adanića za predsjednika Uprave te Ivana Barbarića za člana Uprave tog društva, objavili su iz Janafa.

Njihovo imenovanje predlaže se do postupka provede izbora predsjednika i člana Uprave, a najduže do šest mjeseci. Iz Janafa su još izvijestili da će se Nadzorni odbor sastati pravovremeno te će bez odgađanja izvijestiti o donesenoj odluci.

Stjepan Adanić na čelu je te državne kompanije za transport nafte od opoziva prijašnjeg predsjednika Uprave Dragana Kovačevića zbog istrage oko navodnog davanja mita za odobravanje milijunskih poslova preko natječaja tvrtki Elektrocentar.  Predsjednikom Uprave imenovan je u listopadu 2021. godine.

U Upravi Janafa još je i Vladislav Veselica, koji je u veljači 2024. godine imenovan na tu poziciju na novo mandatno razdoblje od četiri godine.   

