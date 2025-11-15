Obavijesti

Vlada je propustila porezno rasteretiti plaće i mirovine

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vlada je mogla povećati osobni odbitak, odnosno iznos od 600 eura, do kojeg se ne plaća porez. Time bi pomogli i radnicima i umirovljenicima

Državni proračun za sljedeću godinu raste za tri milijarde eura, ali ove godine prvi put, u trećemu mandatu vlade Andreja Plenkovića nema nikakvih poreznih promjena ni rasterećenja. koja su inače pratila usvajanje proračuna. Vlada se hvali da su plaće rasle brže od inflacije, pa da zato i raste standard građana. Ali ne spominju i drugu stranu te medalje, a to je prikupljanje više poreza. I to ne samo PDV-a, koji plaćaju i bogati i siromašni jednako za svaku namirnicu ili osnovnu životnu potrebu, nego i poreza i doprinosa koji se naplaćuju iz plaća - ali i mirovina. U analizama poreza na dohodak donedavno se uopće nisu spominjali umirovljenici. Ogromna većina ih je dobivala manje od 600 eura, koji su neoporezivi. Ali sad više nije tako.

