Vlada je upravo dala 33 nove funkcije Tomislavu Ćoriću! I još jednog novog državnog tajnika

Tek kad neki dužnosnik ode, vidi se koliko ih je nakupio u svom mandatu. One se dodatno ne plaćaju. Po priopćenju Vlade sa zatvorenog dijela sjednice Vlade, tako je HDZ-ov Tomislav Ćorić od danas bogatiji za čak 33 nove funkcije. Redom ih je naslijedio od svog prethodnika Marka Primorca, pa će ih tako sada imati ukupno 35! Već je ministar financija i potpredsjednik Vlade za plaću od oko 4.800 eura. Ćorićeva legendarna majica je ona "Nisam za baciti", što je bio slogan pod kojim je njegovo bivše ministarstvo provodilo kampanju recikliranja i ponvne uporabe otpada. Sada će na novim funkcijama morati i to dokazati.

Teško da bi ministar i sam mogao popamtiti u koju je sve fotelju danas sjeo. A i kada bi pokušao pročitati sve nove funkcije, trebalo bi mu otprilike pet minuta.

Pa evo svih na koje je upravo imenovan. U okviru vladinih koordinacija je postao: Član Koordinacije za vanjsku i europsku politiku,član Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, član Koordinacije za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, član Koordinacije za gospodarstvo, član Koordinacije za sektorske politike, član Koordinacije za demografiju, član Kadrovske komisije.

Od domaćih institucija i javnih tvrtki je postao: Predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a, predsjednik Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju(CERP), predsjednik Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, dužnosnik nadležan za akreditaciju, predsjednik skupštine Hrvatske lutrije, predstavnik Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću, član Savjeta za pregovore s MOL-om oko INA-e, Nacionalni koordinator za projekte financirane inozemnim zajmovima i darovnicama, član Međuresornog povjerenstva za izvoz u SAD, član Upravnog odbora Centra za razvoj financija, član Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, lan Međuresornog povjerenstva za obrambene sposobnosti i obrambenu industriju, zamjenik predsjednika Radne skupine za Višegodišnji financijski okvir EU nakon 2027., član Zajedničkog povjerenstva za stadion Maksimir, zamjenik predsjednika Međuresorne radne skupine za Europski semestar, član Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

Ali to nije sve. Tu su i međunarodne institucije gdje ide po svojoj funkciji ministra, a i tu je popis podugačak. Na sve ove funkcije ide kao guverner. Ako nije postao guverner Hrvatske narodne banke, sada se može pohvaliti da je guverner čak 9 puta! Kao hrvatski guverner je u sljedećim tijelima i organizacijama: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Multilateralna agencija za osiguranje investicija (MIGA), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj, Europska investicijska banka, Azijska infrastrukturna investicijska banka i na kraju Odbor guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Ćorić je dobio i novu pomoć. Uz dvoje postojećih državnih tajnika, što je razina odmah ispod ministra, u Ministarstvo financija je imenovan za državnog tajnika i Matej Bule(32). Radi se o mladom ekonomistu koji je još kao 22-godišnjak radio analize za Udrugu Lipa kojima se zalagao za manju državnu potrošnju jer se rast ne može financirati javnom potrošnjom. Prvi posao mu je bio u HNB-u gdje se zaposlio 2017. i radio kao istraživač. HNB se pohvalio svojevremeno njegovim radom koji je napravio s kolegom: "Učinci korištenja sredstava iz europskih fondova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj" gdje je dokazao izuzetno pozitivne učinke priljeva europskog novca.

Početkom prošle godine je prešao u Ministarstvo financija gdje je kroz javni natječaj primljen u Financijski inspektorat, na mjesto načelnika Sektora za nadzor financijskih subjekata. Ali ubrzo je postao i glavni savjetnik bivšeg ministra Primorca. Sada je pod Ćorićem, otišao stepenicu više.