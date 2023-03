Vlada konačno usvojila Zakon o osobnoj asistenciji: Država će osiguravati novac u proračunu

Po prvi put se uspostavlja normativni okvir usluge osobne asistencije koja postaje socijalna usluga, a kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može vršiti sama. Cilj je osigurati veći stupanj socijalne uključenosti i prevenirati institucionalizaciju, poručio je ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić govoreći o dugoočekivanom Zakonu o osobnoj asistenciji, koji je Vlada konačno usvojila.

Stupit će na snagu od 1. srpnja, a najznačajnija novost je da će se od sad novac za plaćanje osobnih asistenata osiguravati u Državnom proračunu u iznosu 155 milijuna eura godišnje. Za ovu godinu osigurat će se 61 milijun obzirom da se ne odnosi na cijelu godinu. Do sada se rad osobnih asistenata financirao kroz projekte udruga.

Kako bi usluga koju pruža osobni asistent, videći pratitelj ili komunikacijski posrednik bila prilagođena individualnim potrebama korisnika, dodao je ministar, osniva se Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije.

- Uređuje se i pružanje podrške tijekom odgojno-obrazovnog procesa koji pruža pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik učeniku s teškoćama u razvoju. Proširuje se i obuhvat korisnika usluge osobne asistencije, očekuje se i povećan broj sati koji će korisnik usluge osobne asistencije moći ostvariti u odnosu na dosadašnji broj sati, kao i povećanje cijena sata pružene usluge, a jasno se definiraju uvjeti po kojima se može pružiti pojedina usluga - kazao je ministar.

U udrugama su trenutno zaposlena 2292 osobna asistenta. Za podršku gluhim i gluhoslijepim osobama zaposlena su 99 tumača, odnosno prevoditelja znakovnog jezika, a za podršku slijepim osobama zaposleno je 68 videćih pratitelja, naveo je Piletić.

Uslugu osobne asistencije tako će od sada moći koristiti 14.098 osoba s invaliditetom i to u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Uslugu osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 160 sati mjesečno, dok uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 10 do 60 sati mjesečno.

Korisnik koji uslugu koristi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad nije dužan sudjelovati u plaćanju usluge ukoliko su mu prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u prethodnoj godini. Ukoliko su viši, dužan je sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1 posto cijene usluge, a ukoliko su prihodi korisnika viši od dvije prosječne neto plaće u prethodnoj godini dužan je sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 2 posto cijene usluge.

Pružatelj usluge osobne asistencije čiji je osnivač RH uslugu pruža u mreži usluge osobne asistencije po cijeni koju donosi ministar i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. Za pružatelja usluge čiji osnivač nije RH, a koji uslugu osobne asistencije pruža u mreži usluge osobne asistencije, cijena usluge utvrđuje se ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom, a za one koji uslugu pružaju izvan mreže usluge osobne asistencije cijenu usluge pružatelj određuje samostalno.

- Cilj je kvalitetnija skrb za osobe s invaliditetom i na ovaj način će se pomoći upravo onima koji su najranjiviji u našem društvu. Podsjetit ću da smo donijeli i Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, a u proceduru ćemo uputiti i Zakon o inkluzivnom dodatku, koji bi na snagu trebao stupiti 1. siječnja iduće godine - kazao je premijer Andrej Plenković dodavši kako Vlada radi i na izmjenama Zakona o socijalnoj skrb kojima će se roditeljima njegovateljima povećati naknada i produžiti na 10 mjeseci nakon smrti djeteta.

- Ova godina posvećena je temi socijalne skrbi - naglasio je.

Najčitaniji članci