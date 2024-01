Vlada na Krku želi graditi drugi most: Imao bi dva kata i preko njega bi vozili vlakovi i auti

Foto: Youtube

Most bi premostio kanal Mala vrata i završio na poluotoku Laterna. Postojeći most Krk ostat će u funkciji i nakon gradnje novog, no tada će biti znatno rasterećeniji

Kopiranje linka Hrvatske autoceste raspisale su otvoreni natječaj za izradu studijske i prometne dokumentacije do lokacijske dozvole, za novi most Krk sa spojnim cestama. Radi se o pripremi za gradnju mosta koji će biti i cestovni i željeznički, i sezat će do novog lučkog terminala u Omišlju koji se također tek treba graditi, piše Novi list. Radi se o projektu koji je od ranije zapisan u prostornom planu Primorsko-goranske županije, a sada se s rokom do 29. siječnja na natječaj HAC-a mogu javiti tvrtke zainteresirane za izradu studijske dokumentacije. POGLEDAJTE VIDEO: Sam most imao bi prometne trake za cestovni promet, ali i koridor za željezničku prugu koja bi se produžila na otok Krk. Prema ranijim projekcijama, most bi u tom slučaju bio na dvije razine. Na gornjoj razini prometovali bi automobili, a na donjoj vlakovi. Most bi premostio kanal Mala vrata i završio na poluotoku Laterna. Postojeći most Krk ostat će u funkciji i nakon gradnje novog, no tada će biti znatno rasterećeniji. - Realno je da će za sve biti potrebno najmanje pet godina, uključujući i gradnju, jer se i za samu studiju utjecaja na okoliš u prosjeku kod ovako velikih zahvata čeka i do dvije godine, a za kompletnu studiju prihvatljivosti projekta oko tri godine. Tada tek slijede natječaji za izvođenje, pa građevinski radovi - rekao je voditelj projektiranja HAC-a Gregor Mihelčić.