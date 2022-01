Andrej Plenković obratio se na početku sjednice. Dotaknuo se obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.

- Trebamo se prisjetiti i zloglasnih ustaških logora, prije svega Jasenovca. On je bolan i tragičan dio hrvatske povijesti - rekao je.

Poručio je kako su diskriminacija i govor mržnje prisutni i dalje u svijetu, kao i u hrvatskom društvu.

Što se drugih tema tiče, Plenković je napomenuo da će ovlastiti ministra Banožića za nabavu borbenih vozila Bradley.

- Riječ je o važnoj odluci, projekt koji razvijamo sa SAD-om. Poduzeli smo niz aktivnosti i dogovorili da se razmjenom pisama okonča ovaj proces pregovora, i o donaciji, a i u financiranju modernizacije vozila - rekao je i dodao kako su dogovorili nabavu 89 vozila.

- Američka donacija iznosit će 51 milijun dolara. Povrh toga, donirat će 11 milijuna dolara čime će se osigurati sredstva za dodatnu modernizaciju. Dogovoreno je da će se modernizacija odvijati u Slavonskom Brodu u tvrtki Đuro Đaković - rekao je.

Osvrnuo se na porast cijena energenata i ponovio kako će Vlada ići u tri smjera s mjerama.

- Intervenirat ćemo svaki put kada nam je prioritet očuvati ekonomski standard građana, kao što smo to činili i puno puta do sada - rekao je.

Što se tiče telefonske sjednice koju su održali u srijedu navečer, Plenković je rekao da su uvaženi neki amandmani oko Zakona o socijalnoj skrbi.

- Imamo tri nacionalna plana, sedam zakona, želimo da se novim Zakonom unaprijedi organizacija - rekao je i najavio osnivanje Zavoda za socijalnu skrb.

- Povećavamo opseg i visinu materijalnih prava najugroženijih skupina. To uključuje povećanje naknada. Posebnu smo pozornost dali osobama s invaliditetom, njihovim njegovateljima. Novim zakonom se povećava i osobna invalidnina uz ukidanja dosadašnjeg cenzusa. Mi smo u prvom mandatu ovu invalidninu povećali na 1500 kuna, sad idemo korak dalje, na 1750 uz ukidanje cenzusa, što su mnoge udruge i pravobraniteljica, vrlo jasno pozdravile. Roditelj-njegovatelj i njegovatelj imat će pravo na veći iznos naknade, a roditelj koji samostalno skrbi, njemu se naknada uvećava na 6000 kuna - poručio je.

Što se tiče epidemije, premijer je rekao kako je danas zabilježen opet velik broj zaraženih.

- Omikron daje novu dinamiku epidemiji. Potrebno je nastaviti s cijepljenjem i pridržavanjem mjera, samo se tim mehanizmima možemo zaštitit. Došli smo do 67 posto cijepljenih. Pada interes cijepljenja prvom dozom. Vjerojatno to znači da smo došli do broja ljudi koji su voljni se cijepiti - rekao je.

Prije dva dana došla je odluka OECD-a, napomenuo je Plenković, oko otvaranju pregovora o članstvu u toj organizaciji.

- To je jedina organizacija kojoj, u ovim okolnostima, još možemo pristupiti - rekao je.

O uhićenjima u Zadru

Što se tiče situacije u Zadru i uhićenja, Plenković je rekao kako postupanje policije nema veze s "bilo kakvim nalogom" te da je to ministar Božinović već napomenuo.

- Čak i nakon kulturnog poziva na kavu, sve se na kraju svodi na suradnju između HDZ-a i SDSS-a, i većina tog internetskog govora mržnje nije slobodno, simpatično izražavanje mišljenja oko toga kakav je tko, nego je sve temeljeno jednom konstantnom, kontinuiranom mržnjom koja se bazira na floskulama u Saboru o suradnji Plenković-Pupovac. To je bit te rasprave i bit razloga o čemu se tu radi. Meni je to dobro poznato, ali važno je da oni koji promatraju uđu u srž zašto se to događa - rekao je.

'Izjave Milanovića su sramotne'

Što se tiče izjava Milanovića oko Rusije i Ukrajine, Plenković je rekao kako su one sramotne.

- Ispada, ministre Grlić Radman, da svaki ozbiljniji veleposlanik kojeg imamo, će biti pozvan kako bi mu prosvjedovali zbog izjava predsjednika. To je skandalozno, loše, ruši reputaciju Hrvatsku, u suprotnosti sa stavovima Republike Hrvatske. Naša pozicija glede Ukrajine je poštivanje teritorija, zalaganje za mir, smanjivanje tenzija i pridonošenje naporima međunarodne zajednice - rekao je.

Poručio je kako se kao Vlada ograđuju i da nemaju nikakve veze s iznesenim stavovima predsjednika Milanovića.

Božinović: Organizatori i izvođači spremni su odgoditi velike koncerte za ožujak

Ministar unutarnjih poslova i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović poručio je kako su od zadnje sjednice Vlade donesene četiri nove mjere.

- Kolega Beroš i ja smo odgovarali na puno upita, za pacijente i pratnju u bolnicama ili pacijente koji trebaju hitnu medicinsku pomoć ništa nije promijenilo. Želio bih najaviti da će Stožer do kraja mjeseca revidirati odluke o okupljanjima, prijelaza preko prijelaza i maski. Ukoliko ne dođe do značajnih promjena, produljit ćemo mjere do kraja veljače. Još jednom bih pozvao sve na odgovorno ponašanje i pridržavanje svih mjera - rekao je i naveo kako je dobar primjer suradnje kontakte koji su imali Stožer i Ministarstvo kulture s organizatorima većih koncerata.

- Poveli smo otvoreni dijalog s organizatorima razmatrajući odgode istih koji se održavaju u veljači. Organizatori s izvođačima izrazili su spremnost da velike koncerte odgode za ožujak kada se nadamo povoljnijoj situaciji - rekao je.

Banožić: Prvotna ponuda o vozilima je poboljšana

Ministar obrane Mario Banožić govorio je o nabavi vozila Bradley. Istaknuo je kako je prvotna ponuda poboljšana tako da je povećan broj vozila.

- Vlada SAD-a dostavila je ponude za prihvaćanje za 89 vozila, dovođenje 62 vozila u operativno stanje. Za ovaj projekt vlada SAD-a ponudila je financiranje kroz petogodišnji otplatni plan - rekao je.

Napomenuo je kako je dodatna vrijednost projekta činjenica da će se u to uključiti tvrtka Đuro Đaković.

Vlada je usvojila prijedlog.

Gotovi radovi na Pelješkom mostu

Premijer Plenković poručio je kako su gotovi radovi na Pelješkom mostu. Ministar prometa Oleg Butković je rekao kako će ovog tjedna početi spajanje mosta Ston.