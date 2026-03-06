Obavijesti

News

Komentari 0
ZA PROGRAME I PROJEKTE

Vlada osnovala Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje programa u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada osnovala Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje programa u BiH
Mostar: Skakači sa Starog mosta privukli pozornost turista | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Hrvatska Vlada osnovala je Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2026. godinu na čijem je čelu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas

Admiral

 Zadaća Povjerenstva je razmotriti sve programe i projekte - obrazovne, znanstvene, kulturne, poljoprivredne i druge, koji pristignu na javni natječaj te Vladi predložiti odluku o raspodjeli sredstava, koja su za ovu godinu u državnom proračunu osigurana u iznosu 9,5 milijuna eura. 

 "Hrvatska kontinuirano pruža potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini ulažući u projekte svih ovih područja i time stvara uvjete za održivi ostanak i unapređuje kvalitetu života, potvrđujući snažnu potporu prema Hrvatima, ali i odgovornu politiku prema BiH", istaknuo je u četvrtak na sjednici Vlade državni tajnik Milas.

 Članovi Povjerenstva su predstavnici ministarstava vanjskih i europskih poslova, znanosti i obrazovanja, kulture i medija, zdravstva i poljoprivrede te glavni tajnik Središnjeg ureda kao tajnik Povjerenstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026