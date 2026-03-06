Vlada osnovala Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje programa u BiH

Zadaća Povjerenstva je razmotriti sve programe i projekte - obrazovne, znanstvene, kulturne, poljoprivredne i druge, koji pristignu na javni natječaj te Vladi predložiti odluku o raspodjeli sredstava, koja su za ovu godinu u državnom proračunu osigurana u iznosu 9,5 milijuna eura.

"Hrvatska kontinuirano pruža potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini ulažući u projekte svih ovih područja i time stvara uvjete za održivi ostanak i unapređuje kvalitetu života, potvrđujući snažnu potporu prema Hrvatima, ali i odgovornu politiku prema BiH", istaknuo je u četvrtak na sjednici Vlade državni tajnik Milas.

Članovi Povjerenstva su predstavnici ministarstava vanjskih i europskih poslova, znanosti i obrazovanja, kulture i medija, zdravstva i poljoprivrede te glavni tajnik Središnjeg ureda kao tajnik Povjerenstva.