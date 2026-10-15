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SRAMOTNO PONAŠANJE

Vlada osudila sramotne povike Torcide i veličanje nacizma! 'Policija provodi krim-istragu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Vlada osudila sramotne povike Torcide i veličanje nacizma! 'Policija provodi krim-istragu...'
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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"Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu", objavila je Vlada...

Hrvatska Vlada u četvrtak je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu", objavila je Vlada na platformi X.

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Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.

Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kiminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.

Navijači su tijekom kortea skandirali antisemitske i nacističke uzvike. 

A onda su u 78. minuti bakljadom i topovskim udarima prekinuli dvoboj na 12 minuta...

POGLEDAJTE VIDEO:

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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud VIDEO
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell
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Komentari 22
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