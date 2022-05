'Vlada podupire neovisnost medija, važna samoregulacija'

Vlada će nastojati i dalje omogućavati što bolji položaj medija u dijelu u kojem može utjecati, ali mediji trebaju raditi na samoregulaciji jer tu postoji još dosta prostora da se stanje popravi, rekla je Obuljen Koržinek u emisiji Hrvatskog radija "A sada, Vlada“.

Istaknula je važnost toga da vlasnička struktura medija bude javno poznata, što Vlada nastoji pojačati obavezom javne dodjele sredstava medijima lokalnih i regionalnih uprava.

Osvrćući se na izvještaj Reportera bez granica, na čijem je Svjetskom indeksu medijskih sloboda za ovu godinu Hrvatska zauzela 48. mjesto, ministrica je to ocijenila pozitivnim jer je to do sada najbolji položaj Hrvatske, budući je ranije bila na 56. mjestu.

U pogledu serijskih tužbi protiv novinara (SLAPP), Obuljen Koržinek kaže da je ta negativna pojava uočena, formirana je radna skupina relevantnih sudionika koja radi na edukaciji sudaca i medijskih profesionalaca kako bi se uskladilo postupanje pravosuđa, odnosno da suci znaju prepoznati i odbaciti takve prijave.

Odbacila je tvrdnje da je Hrvatska prva u Europi po broju SLAPP prijava protiv novinara ustvrdivši kako neke prijave koje su uvrštene u te statistike zapravo nisu SLAPP.

Podsjetila je na nedavni europski dogovor koji prvi put na razini EU-a u sadržajnim smislu uređuje ono što se kolokvijalno zove internet.

To je temelj koji će omogućiti određeni tip regulacije interneta, što je nužno, a neće biti izvedeno nauštrb slobode izražavanja i neovisnosti medija, poručila je ministrica.

