Vlada pomaže Glini: Osigurali su sredstva za obnovu zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji

Petrinjski potres uništio je gotovo sve zgrade i objekte kojima upravljaju javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva na području Sisačko-moslavačke županije. Vlada je već prošle godine reagirala i osigurala gotovo 43 milijuna kuna. To je bila prva preliminarna procjena vrijednosti obnove 41 zgrade, no kasnije, detaljnim nalazima utvrđeno je da nedostaju značajna sredstva kako bi se obnovili objekti, upravo onih interventnih snaga koje su prve reagirale nakon potresa, kazao je na sjednici Vlade ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Vlada pomaže i Glini te im dodjeljuje 100.000 eura za financiranje troškova vezanih za opskrbu stanovništva pogođenog potresom pitkom vodom.

- Tim našim sugrađanima je Grad Glina cijelo vrijeme nakon potresa, a nakon što su im oštećeni bunari, dostavljala vodu autocisternama. Taj je iznos do sada podmirivan, do kraja lipnja, iz sredstava Fonda solidarnosti, no nakon 30. lipnja to više nije moguće pa donosimo odluku o podmirivanju tih troškova za ovih šest mjeseci, dakle od tada do 31. prosinca. Nakon Nove godine ići će se drugačijem rješavanju vodoopskrbe nabavom određenog broja rezervoara kojima će se trajno riješiti ovo pitanje - istaknuo je Bačić.