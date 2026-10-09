Vlada predložila Adanića za predsjednika Uprave Janafa

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. imenovanje Stjepana Adanića za predsjednika Uprave, a Ivana Barbarića za člana Uprave toga društva, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na razdoblje od najduže 6 mjeseci.

Donesen je i Zaključak kojim predlaže Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. imenovanje Siniše Šukunde za člana Uprave, do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, kao i Zaključak kojim predlaže Skupštini društva Zračna luka Zagreb d.o.o. Ranka Ilića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Kako se navodi u priopćenju, Vlada je u petak na zatvorenom dijelu sjednice donijela i Zaključak kojim predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatske autoceste d.o.o. imenovanje Borisa Huzjana za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vicko Mardešić, a novim je članom, koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad, imenovan Željko Čleković.

Također na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Tomislav Milunović, a zbog isteka mandata s danom 13. listopada 2026. članovi Dražen Opalić i Ana Vukas. Novim članovima, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za socijalni rad, imenovani su Branko Peran, Vicko Mardešić i Ana Vukas.

Maji Vitaljić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za digitalno gospodarstvo u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Razriješen je član Savjeta za nacionalne manjine Furio Radin, a novim članom, koji se imenuje po položaju iz reda zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, imenovan je Marin Corva.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Vojno-sigurnosno obavještajne agencije koja je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te nije za objavu, stoji u priopćenju.