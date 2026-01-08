Obavijesti

Vlada predložila guvernera Borisa Vujčića za poziciju potpredsjednika ESB-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Boris Vujčić o godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

I sigurno bi bilo dobro, svojevrsna nagrada i priznanje, a rekao bih i podizanje ugleda Republike Hrvatske, da Vujčić u tome i uspije. Puna podrška, poručio je Habijan

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice predložila guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade dao mu je punu podršku u kandidaturi.

"Na inicijativu Vujčića, Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice predložila njegovu kandidaturu. Mislim da je to svojevrsno priznanje i osobno za Vujčića, ali isto tako i za politiku Vlade u suradnji s HNB-om, pogotovo ako govorimo o ulasku u eurozonu, dakle sve ono što je napravljeno u relativno kratkom roku. I sigurno bi bilo dobro, svojevrsna nagrada i priznanje, a rekao bih i podizanje ugleda Republike Hrvatske, da Vujčić u tome i uspije. Puna podrška", poručio je Habijan.

PROGNOZA ZA 2026. Optimistični guverner HNB-a Boris Vujčić: Građani će sljedeće godine živjeti bolje, sve će rasti
Podsjetimo, početkom lipnja 2027. ističe mandat Philipa Lanea, bivšeg guvernera središnje banke Irske, na mjestu potpredsjednika Europske središnje banke. 

Kako je potkraj studenoga u intervjuu za jedan njemački poslovni list Vujčić istaknuo, proces će uskoro službeno započeti, a onda je na vladama da nominiraju svoje kandidate. "Ja sam zamjenik guvernera ili guverner već 25 godina. Svakako sam središnji bankar, u svim aspektima središnjeg bankarstva i želim ostati središnji bankar na ovaj ili onaj način", komentirao je za Boersen-Zeitung, dodavši i da je činjenica da srednjoistočna Europa nikada nije imala mjesto u odboru ESB-a. 
 

