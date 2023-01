Vlada preko noći ublažila stav: Samo će pozvati sve da vrate cijene na razine prije 1. siječnja

Doslovce preko noći, izgleda da je Vlada ublažila svoj stav prema onima koji su podigli cijene od 1. siječnja i uvođenja eura. Još u srijedu je i premijer Andrej Plenković najavljivao da Vlada ima alate kojima će zaštiti potrošače od bezrazložnog dizanja cijena, a sinoć je na sastanku u Vladi predloženo da Vlada uredbom naloži vraćanje cijena hrane i pića na one iz prosinca.

No, kako saznajemo, današnji zaključci Vlade će biti puno blaži nakon burne reakcije trgovaca i poslodavca preko noći i danas ujutro. Na sjednici Vlade koja je zakazana u podne će biti usvojen zaključak kojim se pozivaju baš svi, od trgovaca do ugostitelja, obrtnika i svih ostalih, da vrate cijene na razinu prije konverzije i onda je pošteno provedu bez poskupljenja. Taj zaključak je svojevrsna preporuka ili poziv, a neće se ići na nikakvo zakonsko reguliranje. Također, neće biti ništa ni od mogućih spominjanih sankcija kako će Vlada ukinuti subvencioniranu energiju za one koji su digli cijene jer se i to pokazuje neprovedivo.

Vlada će u zaključku i resornim ministarstvima naložiti izradu online platformi kako bi potrošači mogli lakše pratiti cijene. Ali sada je za to već i kasno jer su takve platforme trebale biti gotove i do uvođenje eura ako se zaista htjelo omogućiti lakše praćenje cijena. Najavit će i jače kontrole Državnog inspektorata.

Podsjetimo, u srijedu popodne je premijer najavio puno žešći odgovor države i rekao da će Vlada donijeti mjere kojim će se zaustaviti "lovci u mutnom" koji su, po njemu, neopravdano digli cijene, te da se one trebaju vratiti na razinu prije siječnja.

- Do ovoga ne smije doći, a ne smije doći zbog toga što je hrvatska država u godini krize regulirala cijene struje, plina, naftnih derivata, napravila pakete za pomoć svima, pa i cijeloj poslovnoj zajednici, smanjivala PDV… Ako država odradi svoju ulogu, onda nije u redu da svi ti koji su profitirali od mjera Vlade, odmah neopravdano dižu cijene. Mi ćemo uključiti sve mehanizme države da se to spriječi i da se cijene vrate gdje su bile. Ne može država raditi sve, a netko u mentalitetu koji je čisto bezobrazluk, profiterstvo, lopovluk, raditi od građana nekoga tko nije previše pametan. To ne dolazi u obzir i zato će Vlada već sutra donijeti mjere. Ne želimo da netko od velikog uspjeha napravi bezobrazluk - poručio je premijer Plenković .

Ustvrdio je kako je dizanje cijena nauštrb gospodarstva

- Garantiram da nikome tko je digao cijenu od nedjelje do ponedjeljka nije dignuta cijena nijednog inputa. To je čisto dizanje cijena nauštrb gospodarstva. Država je bila odgovorna. Kad tako radite, očekujete da se svi u društvu ponašaju na isti način - zaključio je.

Trgovci se pravdaju da cijene nisu rasle zbog eura, nego zbog većih ulaznih troškova koje su im nametnuli proizvođači i distributeri. Isto opravdanje s većim troškovima imaju i svi ostali.

