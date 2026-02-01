Vlada rezala subvencije, računi su značajno porasli. Što ćemo?

Obavijesti

Struja je od 1. listopada lani poskupjela za gotovo sedam i pol posto pa je, prema Vladinim brojkama, prosječan račun kućanstva koje troši oko tri tisuće kilovatsati godišnje porastao na 43,65 eura mjesečno. S prvim danom nove godine subvencija je na električnu energiju dodatno smanjena, tako da je ona poskupjela još gotovo pet posto, i sad prosječan hrvatski račun iznosi 45,61 euro. Ukupno je, od listopada naovamo, dakle, poskupio pet eura ili oko 12 posto. Sadašnja je cijena i dalje subvencionirana od države, jednako tako i za plin i centralno grijanje na toplane, a to znači da će se još povećavati u slučaju novih smanjenja subvencija.

