Plenković: 'Ponavljamo, bitno je da u ovakvoj krizi svi akteri djeluju solidarno i odgovorno'

Nakon jutrošnjeg otvorenja novog kongresnog centra na Vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman te potpisivanja ugovora iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za dionicu Vc koridora te novi putnički terminal zračne luke Split, kao i za elektrifikaciju i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova zračne luke Zadar, sva tri projekta ukupne vrijednosti 76,5 milijuna eura, premijer Andrej Plenković predsjeda i sjednicom Vlade.

- Vidjeli smo podatke o rastu BDP-a, 10. kvartal za redom raste, to je pokazatelj brzine oporavka i potvrda da su mjere u krizi bile pravodobne, sveobuhvatne i omogućile rast gospodarstva. Primili smo i na znanje priopćenje DZS-a koje pokazuje da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu u prosjeku više 7,8 posto u odnosu na kolovoz 2022. To je nešto veći postotak rasta inflacije od prošlog mjeseca, a najviše je potaknut rastom cijena hrane, pića, duhana, kao i usluga. Mi smo limitirali cijene plina, struje, naftni derivati su najniži u odnosu na druge zemlje i zato još jednom ponavljamo da je u ovakvoj krizi važno da svi akteri i subjekti djeluju odgovorno i solidarno. Ne čini nam se prihvatljivim da se dižu troškovi i cijene bez odgovarajućeg rasta inputa. Moramo učiniti dodatne napore da se taj postotak inflacije smanjuje u idućim mjesecima, osobito sa smanjenim intenzitetom turističke sezone - poručio je na početku.

Osvrnuo se i na jučerašnji Međunarodni dan nestalih u Domovinskom ratu.

- Stalno se otkrivaju novi nestali i taj proces na kojem intenzivno radimo je trajna zadaća Vlade i mi ćemo učiniti napore da se rasvijetli sudbina svake od 1806 nestalih osoba za kojima se još traga - rekao je.

Još uvijek su i svježe uspomene na poginule vatrogasce, dodao je, prije 16 godina na Kornatima.

Komentirao je i presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Slaven Kovačević.

- Primili smo na znanje ovu presudu, ali ponavljamo da ćemo se zauzimati za legitimno predstavljanje i jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih drugih koji žive u BiH, protiv smo politike i prakse nametanja hrvatskom narodu drugih predstavnika u najviša tijela, a to se opetovano ponavlja s izborom članova Predsjedništva i to već četiri puta u zadnjih 16 godina. Smatramo da je to jako loše - kazao je.

Na dnevnom redu je, između ostalog, uredba o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te uredba o dopuni Zakona o šumama, kao i konačni prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Uz to, Vlada će donijeti i Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. te Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka.

Uskoro više...