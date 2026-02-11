Vlada se hvali Savjetom mladih, na čelu im je HDZ-ovka, kao i većina ostalih članova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te Vlada RH, prošli su se tjedan pohvalili novim sazivom Savjeta Mladih RH. To je tijelo osnovano 2023. godine i, kako se navodi u službenoj bilješci ministarstva, zadaća mu je biti koordinator svih savjeta mladih u RH, suradnja s tijelima državne uprave nadležnima za mlade, te predstavljati mlade na međunarodnoj razini.

Savjet mladih RH osnovan je prema Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. U ovom novom sazivu je 15 članova koji se biraju iz tih regionalnih savjeta. No u ove 2,5 godine postojanja o radu tog Savjeta ne zna se puno. Ipak, jasno je da je Savjet u potpunosti obojen stranačkim, konkretnije, HDZ-ovim bojama.

Od samog početka, a tako i u ovome novom sazivu, predsjednica Savjeta je Lara Mandić. Na tu je funkciju izabrana 2023., kao predsjednica Savjeta mladih Požeško-slavonske županije. A inače je predsjednice Mladeži HDZ-a Požeško-slavonske županije i članica Predsjedništva nacionalne Mladeži HDZ-a. Također je i u Općinskom odboru Brestovac, kao predsjednica Mladeži HDZ-a Brestovac.

Stranačka mladež

Zamjenica predsjednice je Ivana Markulin iz Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije, u koji je izabrana u rujnu 2025.

Tajnik Savjeta je Tomislav Karaula iz Daruvara, gdje je u lipnju izabran za predsjednika Gradskog vijeća. On nije u HDZ-u, ali je bio na nezavisnoj listi sadašnjeg gradonačelnika Daruvara Damira Lneničeka. Na svome Facebook profilu pohvalio se i posjetom "veličanstvenom koncertu Marka Perkovića Thompsona".

Ukratko, poprilično politički ambiciozan mladi tim. Kad se provjere i ostali članovi Savjeta mladih, većina su članovi raznih stranaka, nego što su nestranački. Tu je i član Možemo!, nestranačka kandidatkinja SDP-a na prošlim lokalnim izborima u Zagorju, no najviše je članova Mladeži HDZ-a iz raznih županija.

- Savjet mladih mora biti odgovoran, konstruktivan i samostalan glas mladih u procesima donošenja odluka, a Ministarstvo ostaje snažna podrška njegovu radu - rekao je ministar Fuchs na sjednici, a Lara Mandić je poručila:

- U novom sazivu nastavljamo raditi na tome da Savjet mladih ostane relevantan i snažan sugovornik u politikama za mlade, uz ravnomjernu zastupljenost mladih iz svih krajeva Hrvatske.

Pohvalio ih je i premijer Andrej Plenković, koji je bio na konstituirajućoj sjednici.

- Cilj Savjeta mladih jest da Vlada od njih čuje njihove ideje i sugestije kako bi se pravovremeno uključili u globalne trendove četvrte industrijske revolucije - rekao je tom prilikom.

Pitanje je samo kako stranačko tijelo može biti "samostalan glas" mladih.

'Ovo je politički obojeno tijelo'

Na izbor ovih članova reagirao je Forum mladih SDP-a.

- Izmjene Zakona o savjetima mladih (iz 2023. op. a.) za cilj su imale stvaranje potpune političke kontrole nad ovim tijelom. Ne radi se pritom o tome da HDZ ima većinu, nego o tome da ima gotovo sve. Ako je netko i imao dilemu je li Savjet mladih zamišljen kao pluralno savjetodavno tijelo ili kao produžena ruka vladajuće stranke, ta je dilema sada otklonjena - poručili su u priopćenju.

Kako ističu, ovakav sastav Savjeta mladih Republike Hrvatske "nije slučajnost, već logična posljedica netransparentnog, neinkluzivnog i politički dirigirano vođenog procesa izmjena Zakona o savjetima mladih, napisali su u priopćenju".

- Danas više nije riječ o strahu da će Savjet mladih Republike Hrvatske postati politički obojen. Danas je to gotova činjenica. Savjet mladih Republike Hrvatske ispada ispunjen stranačkim kadrovima, od kojih mnogi nemaju nikakve stvarne veze sa sektorom mladih, s radom u zajednici, s organizacijama mladih ili s javnim politikama za mlade. Imaju, međutim, jasnu stranačku iskaznicu, što se očito pokazalo kao jedini relevantan kriteri - navode SDP-ovci.

Omiljena okupljališta stranačkih mladeži

Na problem političke obojenosti u savjetu mladih upozorio je u rujnu i splitski gradski vijećnik, te bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, kad se birao tamošnji savjet. No uplitanje politike u sva tijela i organizacije mladih davni je problem, a počinje još u tijelima i organizacijama na srednjoškolskoj razini.

Većina studentskih zborova bila je i još je, pod utjecajem stranačkih mladeži, posebno HDZ-a. Jedan od HDZ-ovih predsjednika Studentskog zbora 2021., Mihovil Mioković, spiskao je tadašnjih 700.000 kuna na skupe laptope i opremu. Članovi studentskih zborova su često i predstavnici u važnim tijelima poput Senata sveučilišta, gdje donose presudne glasove pri izboru rektora.

Članovi novog Savjeta mladih:

Mihael Glavaš, Brodsko-posavska županija, GO HDZ Nova Gradiška

Luka Kamenečki, Zagreb, Možemo!

Helena Car, predsjednica Savjeta mladih Karlovačke županije, magistra politologije

Lea Krsnik, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije, nestranačka na listi SDP-a za Hum na Sutli

Željka Rukavina, tajnica Mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije

Stipo Filakov, Županijski odbor Mladeži HDZ-a Osječko-baranjske županije

Doris Grgurić, članica Mladeži HDZ-a Primorsko-goranske županije

Renato Komarica, član Mladeži HDZ-a Petrinja

Anđela Širinić, predsjednica Županijskog odbora mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije

Luka Antončić, član Međunarodnog odbora mladeži HDZ-a (2024.)

Lorena Holik, članica Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci