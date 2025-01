Vlada je predstavila prošireni popis artikala sa zamrznutim cijenama, no te cijene se tek trebaju utvrditi. Čak 70 proizvoda će za tjedan dana na policama u trgovinama morati biti označeno s naljepnicom "ograničena cijena", veliki trgovački lanci će morati imati posebne police sa svim takvim proizvodima kojima to skladištenje dopušta, a koju marku će prodavati jeftinije odlučuju sami trgovci. Time se pokušava utjecati i na proizvođače i na dobavljače. Postrožit će se inspekcijske kontrole, kažnjavat će se ako ne bude na policama artikala sa sniženim cijenama, ali i prepakiravanje.

- Primjerice, kad je u pitanju toaletni papir od deset rola, našli smo da se prepakiravao pa prodavao onaj od šest, 12 ili 16 rola, a ne taj s deset - rekao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:19 [TOP 3 VIJESTI DANA] Vlada širi popis proizvoda sa zamrznutim cijenama: Trgovci najavili sniženja, idu i kontrole | Video: 24sata Video

Na sastanak u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici bili su pozvani predstavnici trgovaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, HNB-a, Matice umirovljenika, Sindikata i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

- Ukupno, kad gledamo rast plaća, minus inflacija, realno gledano, više su rasle plaće nego što je inflacija. Međutim, onda dolazimo do toga da su oni proizvodi koje naši građani svakodnevno kupuju poskupjeli. Zadnji put smo poslali poruku turističkom sektoru, proizvođačima i trgovcima da jedino čime moraju formirati cijene je umjerenost - rekao je Plenković i dodao:

- Vlada je napravila sve što je mogla i trebala. Imali smo jako puno izazova, nepovezanih, ali isprepletenih i napravili smo sve što smo mogli. Smisao ovoga susreta je da je ovo zajednička zadaća.

Mi ćemo preuzeti svoj dio odgovornosti, kao što smo svih ovih godina, ali očekujemo od svih vas da preuzmete svoj dio jer će to pridonijeti gospodarskom i ekonomskom rastu te više zaposlenih.

Zašto su artikli na koje se naplaćuje pet posto PDV-a skuplji kod nas nego u susjednim zemljama, zanimalo je ministra financija Marka Primorca.

- Činjenica je da postoji deficit. Nismo ništa akumulirali, nego smo sva sredstva rasporedili kako smo smatrali. Druga teza je da je za poskupljenja kriva porezna politika. Smanjili smo stopu PDV-a na pet posto kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, od osnovnih stvari za poljoprivrednu proizvodnju pa do proizvoda, tako da to ne može biti razlog. Volio bih vidjeti zašto su cijene proizvoda za koje smo smanjili PDV veće u Hrvatskoj nego u drugim zemljama - rekao je te dodao kako oni "veliki" kroz medije i društvene mreže kreiraju narativ da je za poskupljenja kriva Vlada.

Uz pitanje zašto su kod nas neki proizvodi u istim trgovačkim lancima skuplji nego vani i zašto poskupljuju artikli na koje je porez pet posto, postavilo se i pitanje je li problem oblik države, odnosno distribucija. No na to trgovci nisu dali odgovor.

Iz Fortenove su najavili da će Konzum sniziti cijene 250 proizvoda 50 hrvatskih proizvođača i na sniženjima ih držati do 1. lipnja. Unatoč prigovorima trgovaca da će im posebna polica sa sniženim artiklima raditi probleme, iz Vlade od toga ne odustaju. Irena Weber iz HUP-a probala je upozoriti da su nam se smanjili proizvodnja i izvoz, a porasle plaće, što bi sa smanjenjem osobne potrošnje građana moglo rezultirati recesijom.

- Nije riječ o 70 tisuća, nego o 70 artikala. Tražim od vas samo malo, da bi svima bilo dobro - rekao je na kraju sastanka premijer Plenković.

Dok u Vladi smatraju da je bojkot poruka građana trgovcima i dobavljačima, druga strana pak upozorava da bi se smanjenjem potrošnje mogao smanjiti i rast BDP-a, a tu je i pitanje što sa svježim artiklima koji bi u tjedan dana propali.

- Citirat ću jednog fizičara i filozofa iz 16. stoljeća kojega su razapeli i spalili kad je rekao: 'Eppur si muove' ili 'Ipak se kreće'. Kupci su postali svjesni svoje snage - rekao je ministar Šušnjar i dodao kako Vlada radi svoj posao.

Iz udruge Glas poduzetnika kažu da Vlada miče odgovornost sa sebe.

- S jedne strane, bojkotirate i sramotite poduzetnike, svaljujete na njih odgovornost za inflaciju i time skidate odgovornost sa sebe. S druge strane, od tih istih poduzetnika tražite da vam uplate doprinose za vaše visoke plaće - rekao je Boris Podobnik, predsjednik UGP-a.

U priopćenju kažu i da su uzroci inflacije povećana državna potrošnja, ekspanzivne monetarne politike, povećani troškovi proizvodnje, prevelika količina novca u optjecaju itd. Predlažu i smanjenje PDV-a na svu hranu na pet posto, ukidanje 50 posto općina i obavezu za sve trgovačke lance da svoje cijene objavljuju uživo i online.

- U svakom prodanom proizvodu nalazi se i vaša plaća. Loši radni uvjeti odgovornost su političara, a upravo političari primaju 70 posto veće plaće dok građanima postaje sve gore. Novac za te plaće dužni su prikupljati i uplaćivati upravo oni poduzetnici koje ste sad pribijali na stup srama. Sve ostale u vlasti i oporbi pozivamo na preuzimanje odgovornosti, na dijalog i suradnju kako bismo osigurali što bolje cijene za građane Hrvatske - zaključuju.

Ekonomist Petar Vušković za 24sata kaže da podržava odluku Vlade jer su cijene previsoke, ali da treba imati na umu kako Vlada neće moći dugoročno ograničavati cijene s obzirom na to da imamo slobodno tržište.

- Sad se stavila maksimalna cijena proizvoda, no svjedoci smo toga da je, kad je bio bojkot, naglo padala cijena proizvodima za 20 do 30 posto. Neke cijene su bile čak niže nego što im je vlada limitirala cijenu. Imamo veliki nered na tržištu i Vlada bi trebala vratiti dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama, i to dok inflacija ne padne ispod dva posto jer se potrošači ne snalaze, ne znaju pravu vrijednost svog novca. Drugo rješenje za visoke cijene je da se kroz aplikativno rješenje stvori tržište na kojemu će trgovci licitirati za proizvode čija će cijena biti spuštena. Događa se da u dvije različite trgovine isti proizvod ima puno veću, odnosno nižu cijenu. Zato bi bilo dobro da se napravi aplikacija gdje će biti potrošačima ponuđene snižene cijene proizvoda trgovaca pa će građani sami vidjeti na jednome mjestu gdje koliko što košta pa bi potrošači mogli odlučiti gdje će kupovati povoljnije - rekao je Vušković.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže kako je zadovoljna jer je Vlada prihvatila sve prijedloge, pa i one o strožim kontrolama:

- Tražili smo i da na ulasku u dućan mora biti izvješen plakat sa znakom za ograničenu cijenu i popis proizvoda s ograničenim cijenama. Trgovine s više od 400 kvadrata moraju pak imati posebnu policu na kojoj će biti ti proizvodi, osim ovih zamrznutih koji su, naravno, u škrinjama. To je bio naš prijedlog i Vlada će to izglasati. Naime, ljudi nisu znali ranije kojim je proizvodima cijena ograničena pa smo predlagali da bude posebna polica u trgovinama baš za njih. Vlada je prihvatila sve naše prijedloge i od petka daje trgovcima sedam dana da se prilagode. Vlada također mijenja i zakon o izvanrednim kontrolama. Inspektori će dobiti veće ovlasti, jer što vrijedi ako su cijene ograničene, a tih proizvoda nema. Sad će ih morati svi imati. Ako ih ne bude, inspektori će ih prijavljivati, a provjeravat će i imaju li plakat i oznake za ograničenu cijenu. Kraj svakog proizvoda mora biti taj znak da ljudi znaju da je cijena ograničena.