'Vlada tvrdi da 40.000 ljudi nije znalo napisati svoje ime...'

Nakon što je Vlada objavila kako nijedna inicijativa nije skupila dovoljan broj potpisa, poznato je da su referendumu i broju potrebnih potpisa najbliže su bili u "Narod odlučuje". Za jedno pitanje nedostajalo im je samo 3290 potpisa.

- Mi imamo dovoljan broj potpisa. Građanska inicijativa Narod odlučuje i udruga "U ime obitelji", koja je dio platforme "Narod odlučuje", prikupila je dovoljan broj potpisa. To je potvrdio premijer i ministar Kuščević. Ono što oni tvrde jest da nema dovoljan broj valjanih potpisa. oni tvrde da oko 40.000 ljudi u Hrvatskoj nije znalo napisati svoje ime, prezime, svoj OIB i potpisati se, rekla je Željka Markić razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Što vi kažete?

Mi kažemo da to nije istina i da je činjenica da je ministar spojio dvije referendumske inicijative, potpuno odvojene, u jedno izvješće, pomiješao ih, paralelno govorio o jednoj i drugoj. To pokazuje neozbiljnost, jer mu je Vlada dala dva zadatka, da napravi dvije odluke. S druge strane, on nema zakonske osnove za ovako proizvoljno određivanje koji potpisi su valjani, a koji nisu. Zbog toga je GI Narod odlučuje zatražio da se Ustavni sud pozicionira prema tome.