Vlada u hitnu proceduru uputila zakon koji uvodi digitalnu putovnicu proizvoda

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o provedbi EU uredbe iz lipnja 2024. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda, u sklopu koje se uvodi i digitalna putovnica za proizvode.

Riječ je o Uredbi 2024/1781 Europskog parlamenta i Vijeća, koja je na snagu stupila 18. srpnja 2024. i u cijelosti je obvezujuća za sve članice, a zamjenjuje Direktivu 2009/125/EZ, koja obuhvaća samo proizvode koji koriste energiju, dok Uredba 2024/1781 proširuje opseg na gotovo sve fizičke proizvode, uključujući komponente i međuproizvode.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade u četvrtak objasnio je da se time nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravom EU-a, ocijenivši da se radi o "važnom europskom propisu kojim se postavlja novi okvir za održivije proizvode", a potrošačima i drugim sudionicima na tržištu omogućava bolje informacije o proizvodima.

"Provedba uredbe zahtijeva i uspostavu odgovarajućeg nacionalnog, institucionalnog i nadzornog okvira, što je i svrha zakona. Uređuje se i inspekcijski nadzor te ovlasti inspektora u nadzoru njezine provedbe, pri čemu se uređuje i sustav prijavljivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti", rekao je na Vladi ministar.

Izuzeti proizvodi iz uredbe i uvođenje digitalne putovnice

Iz primjene te uredbe izuzeti su određeni proizvodi - hrana i hrana za životinje, lijekovi za humanu primjenu, veterinarski lijekovi, žive biljke, životinje i mikroorganizmi, proizvodi ljudskog podrijetla, proizvodi biljaka i životinja koji su izravno povezani s njihovim razmnožavanjem te vozila u pogledu onih aspekata proizvoda za koje su zahtjevi utvrđeni sektorskim zakonodavnim aktima EU primjenjivim na ta vozila.

­Uredbom se uvodi digitalna putovnica za proizvode kao "osobna iskaznica" proizvoda, bez čega gospodarski subjekti neće moći stavljati proizvod na europsko tržište. To podrazumijeva elektroničku registraciju, procesuiranje i dijeljenje informacije o proizvodima između poslovnih subjekata u lancu opskrbe, nadležnih tijela i potrošača kako bi se poboljšala sveobuhvatna sljedivost proizvoda u cijelom lancu vrijednosti.

Propisan je i postupak brze razmjene informacija tijela za nadzor tržišta s Europskom komisijom (sustav Safety Gate) o proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik u slučajevima kada nadležna inspekcijska tijela utvrde da je neki proizvod na tržištu ozbiljan rizik.

Zahtjevi za ekološki dizajn odnose se i na smanjenje utjecaja proizvoda na okoliš, te uključuju aspekte poput potrošnje energije, sirovina i vode, emisije onečišćujućih tvari, nastanak otpada i drugo. Sve te informacije o proizvodu sadržavat će digitalna putovnica.

Određeni tipovi baterija su prva grupa proizvoda koji se pripremaju za prvu primjenu digitalne putovnice za proizvode od 18. veljače 2027., a u nadolazećem razdoblju digitalna putovnica bit će obvezna i za tekstil, čelik, aluminij, gume, igračke, namještaj i građevinske proizvode.

Za provedbu zakona bit će potrebno dodatno obučavanje i zapošljavanje novih zaposlenika - inspektora u različitim tijelima. Za razdoblje od 2027. do 2029. stoga su za provedbu zakona planirana financijska sredstva nešto veća od ukupno 863,6 tisuća eura u okviru limita ukupnih rashoda ministarstva gospodarstva, državnog inspektorata i hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.