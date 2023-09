Vlada uputila u drugo saborsko čitanje izmjene devet poreznih zakona: Evo koje su novosti

Vlada je u drugo saborsko čitanje uputila izmjene devet poreznih zakona, ali s nekim promjenama u odnosu na prvo čitanje.

- Svrha ovih poreznih izmjena je pomoći osoba s najnižim dohocima, kojima je inflacija najviše smanjila realnu kupovnu moć i isto tako smanjiti nejednakost poreznim rasterećenjem rada, a istodobno povećati porezno opterećenje dohotka od kapitala i imovine. To je taj novi moment koji uvodimo u drugom čitanju. Isto tako, svrha je povećati fiskalnu autonomiju općina i gradova i fiskalnu decentralizaciju te dati im instument za povećanje njihove atraktivnosti kroz strukturiranje ponude javnih dobara i usluga, ali i poreznog opterećenja na njihovu području - istaknuo je ministar financija Marko Primorac.

Naveo je i nove porezne stope na dohodak od imovine i imovinskih prava. Povećavaju se s 10 na 12 i 20 na 24. Porezne stope na dohodak od kapitala povećavaju se s 10 na 12, 20 na 24 i s 30 na 36 posto. Porezna stopa na dohodak od samostalne djelatnosti isto se povećava s 10 na 12 posto. Kod drugog dohotka (nesrazmjer kod imovine i zarade) se porezna stopa povećava s 30 na 36 posto.

Smanjenje opterećenja plaća ide kroz tri ključne komponentne, podsjetio je.

- Smanjuje se porez na dohodak povećanjem osnovnog osobnog odbitka s 530 na 560 eura, ali i povećanjem iznosa za uzdržavane članove obitelji. Smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje, dakle doprinosi za prvi mirovinski stup i to u iznosu od 300 eura za bruto plaće do 700 eura uz postupno smanjenje olakšice za bruto plaće od 700 do 1300 eura. I treća komponentna je ukidanje prireza porezu na dohodak uz pravo gradova i općina da odlukom propišu visinu godišnjih stopa poreza na dohodak u granicama određenima zakonom - kazao je.

Foto: Vlada

Uvodi se i porezno uređenje napojnica radi omogućavanja primanja napojnica i kod kartičnog plaćanja, podsjetio je, preciziraju se porezne odredbe o mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2 posto prihoda....