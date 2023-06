Vlada usvojila odluke o dodatku na plaće u državnim i javnim službama: Odnosi se i na vojsku

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Vlade i sindikata, Vlada je i na sjednici usvojila odluku o isplati privremenog dodatka na plaću službenicima i namještenicima u državnim i javnim službama.

- Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđen je reformski proces novog sustava plaća u državnim i javnim službama, a Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je i uputilo u javno savjetovanje Zakon o plaćama, kojim se uvodi novi sustav plaća sa 16 platnih razreda i novi sustav vrednovanja rada u javnom sektoru. Najniži koeficijenti u državnim i javnim službama povećat će se na minimalno 0,90 - podsjetio je ministar Ivan Malenica.

Obzirom da Zakon o plaćama stupa na snagu tek početkom iduće godine, a pripremaju se i dvije uredbe, Vlada je u dogovoru sa sindikatima pristala na uvođenje privremenog dodatka na plaću, koji će za ovaj mjesec biti isplaćen u srpnju.

- Njime će biti obuhvaćeno više od 219.000 zaposlenih u državnim i javnim službama. Predloženi dodatak od 100, 80 ili 60 eura neto dobiti službenici i namještenici koji rade na mjestima s utvrđenim koeficijentima u rasponu od 0,631 do 1,867 i isplaćivat će se do stupanja na snagu novih uredbi i u sustav plaća bit će ugrađeni trajno. Za one s najnižim primanjima ovaj dodatak znači uvećanje plaće i od 18 posto - kazao je Malenica.

Od 219.000 službenika na koje se odnosi ovaj dodatak, za gotovo 100.000 njih plaća raste za najvećih 100 eura, naveo je. Rast plaće za 80 eura osjetit će 94.000 njih, a za 60 eura njih 26.000.

Ovo se odnosi i na službenike u pravosudnim tijelima koji štrajkaju i dalje nezadovoljni ovom ponudom. Sindikat državnih i lokalnih namještenika, podsjetimo, traži povećanje plaće za 400 eura.

- Išli smo na sveobuhvatno, a ne parcijalno rješenje. I ovakvo predstavlja najveći rast plaća za službenike i namještenike s najnižim primanjima - naglasio je ministar dodavši kako će se godišnje za isplatu ovog dodatka osigurati više od 430 milijuna eura.

Vlada je na sjednici donijela odluku prema kojoj će ovaj dodatak na plaću dobiti i djelatne vojne osobe, njih 12.234.

Uz povećanje plaća, zaposleni u državnim i javnim službama dobit će i regres i to svi jednaki, bez obzira jesu li ili nisu članovi sindikata, u iznosu 300 eura. Sindikati, najavili su, neće odustati od namjene razlikovanja članova i nečlanova, prema kojoj bi članovi sindikati dobili veći regres od nečlanova. Podsjetimo, Vlada je pristala nečlanovima isplatiti regres u iznosu 250, a članovima od 300 eura, no nakon što je Ustavni sud srušio tu odluku odlučili su isplatiti ga svima u jednakom, ovom većem iznosu.

U Sabor su poslali i izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, obzirom da su oni posebna kategorija u pravosuđu i na njih se ne odnosi ovo pregovaranje, a koji su bijelim štrajkom i za sebe uspjeli izboriti veće plaće.

- Utvrđuje se nova osnovica za izračun plaća pravosudnih dužnosnika, koja sad iznosi 706 eura, a koja je posljednji put povećana 2019. godine za šest posto te je sada niža u odnosu na osnovicu koja je bila na snazi 2009. Ovim prijedlogom se povećava i koeficijent za suce prvostupanjskih sudova i zamjenike općinskih i državnih odvjetnika. Uvodi se i obveza ažuriranja popisa pravosudnih dužnosnika - naveo je ministar.