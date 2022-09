Vlada vraća potpore na plaću kakve je dijelila u koronakrizi

Novim Vladinim paketom mjera za ublažavanje udara rastućih cijena energenata, osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra se i uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike.

Naime, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, riječ je o tri mjere koje se odnose na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a isključuje velike kompanije, dodacima na plaću te obračunu struje po nižoj tarifi za javne institucije.

Subvencionirani računi za struju

Planira se pomoć u plaćanju električne energije za obrtnike i poduzetnike. To bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene.

Dodatak na plaću

Na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone.

Pomoć javnim institucijama

Značajno će se olakšati računi za električnu energiju institucijama iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica i muzeja, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj tarifi

Najčitaniji članci