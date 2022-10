Vladajući HDZ postavio je moralnu ljestvicu: Da vidimo tko će se sutra provući ispod nje

”To je pitanje morala.” Nije li neobično, pomalo i bizarno, kad neki član HDZ-ove vladajuće garniture spomene moral? Glasnogovornik Vlade Marko Milić komentirao je smjenu hrvatskih članova uprave Ine i poručio: “Ako je premijer zatražio odgovornost cijele uprave, onda su hrvatski članovi uprave trebali reagirati. To je pitanje morala, profesionalnog digniteta, zašto to nisu učinili, to je pitanje za njih”.