Vladajući novim poslovnikom protiv 'zavlačenja' sjednica Zagrebačke gradske skupštine

Zagrebačka Gradska skupština krajem ožujka raspravljat će o prijedlogu novog poslovnika kojim vladajuća većina želi onemogućiti oporbi da “zavlači” sjednice - skraćivanjem trajanja stanki za klubove i ograničavanjem replika, što dio oporbe žestoko napada.

Nacrt prijedloga novog poslovnika, kojim se uređuju nova pravila rasprave na sjednicama Skupštine, naći će se na dnevnom redu 30. ožujka u tzv. prethodnoj raspravi, a nakon toga o konačnom prijedlogu poslovnika glasat će se na travanjskoj sjednici.

Smanjuje se trajanje stanki za klubove i ograničavaju replike po raspravi

Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise Tomislav Domes (Možemo) kaže da se novim poslovnikom želi unaprijediti kvaliteta rada i rasprave na sjednicama, koje su se znale odužiti u sitne noćne sate, te ističe da je u novom poslovniku pet važnih promjena koje se tiču dinamike rasprave.

Svaki klub zastupnika trebao bi imati pravo na najviše 45 minuta stanke na sjednici, umjesto dosadašnjih sat i pol, a svaka stanka može trajati najviše 20 minuta, umjesto dosadašnjih pola sata.

- U ovom mandatu jako je puno korištenja stanki, jednostavno da se zavlači sjednica, to poprilično otežava rad Skupštine, a ne vidimo da to ima neki pozitivan učinak - rekao je Domes.

Novina je i da će se stanke vezati uz točke dnevnog reda, a neće se više moći sazivati dok traje glasanje o utvrđivanju dnevnog reda, što je znalo odužiti početak rasprave do popodnevnih sati. Uz to, klub zastupnika moći će imati samo jednu stanku po točki dnevnog reda. Domes navodi i promjene vezane uz replike na samoj raspravi, čiji je broj do sada bio neograničen pa su se koristile u nedogled.

- Ograničava se ukupni broj replika po točki po zastupniku na tri, uz to da može samo jednom replicirati jednom govorniku - kaže Domes.

Svrha je replike da se odgovori na neko izlaganje, ali to se u zadnje vrijeme jako zloupotrebljavalo, pa su zastupnici često replicirali samima sebi ili nekome iz svoga kluba. Uz to, uvodi se kraći rok u kojem je moguća prijava na raspravu oko neke točke dnevnog reda. Umjesto da zastupnici to čine do kraja trajanja rasprave, prijedlog je da se prijavljuju najkasnije do završetka uvodnog govora predlagatelja.

Mijenja se sustav prijave zastupnika na Aktualnom satu

Među važnijim promjenama Domes ističe gradiranje stegovnih mjera zastupnicima, koje do sada nisu bile povezane s brojem opomena.

- Nakon jedne opomene ide opomena uz oduzimanje riječi, nakon dvije ide opomena uz oduzimanje riječi do kraja točke, ako se nastavi tako, onda ide opomena uz oduzimanje riječi do kraja sjednice - nabraja Domes.

Domes pritom odbacuje tezu da vladajuća većina ograničava rad oporbe. “Želimo strukturirati raspravu tako da bude smislena, ali da se pritom sjednica ne može odugovlačiti u nedogled".

Kao primjer navodi stanke ujutro, kada svaki klub traži stanku od 30 minuta i razvlači početak sjednice do četiri popodne, kada više ni građani niti mediji nisu prisutni na sjednici.

- Ne vidim što je tu dobro za javnost - poručuje Domes.

U novom poslovniku predlaže se i napuštanje dosadašnjeg sustava prijave zastupnika kako bi na Aktualnom satu mogli postaviti pitanja vladajućima. Do sada prednost u izlaganjima imali su oni zastupnici koji bi se prvi fizički prijavili za izlaganje, što je dovelo do toga da neki na dan zasjedanja u Skupštinu dolaze u sitne jutarnje sate.

- Omogućili smo elektroničke prijave, ali onda se i redoslijed postavljanja pitanja određuje ždrijebom - ističe Domes.

Tu novinu podržava oporba u Gradskoj skupštini, klubovi HDZ-a i HSLS-a, Domovinskog pokreta i Mosta su time zadovoljni.

- Oko aktualnog sata, predložit ćemo da postoji kvota za oporbu i poziciju, odnosno da se podijeli pravo na 12 pitanja oporbi i vladajućima - kaže predsjednik kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan.

Goluža: Tražit ćemo da stegovne mjere vrijede i za vladajuće

Zastupnik Trpimir Goluža iz Mosta smatra da bi u dodjeli pitanja oporbi trebalo voditi računa o broju zastupnika u Skupštini.

Oporbeni zastupnici se većinom ne protive smanjenju ukupnog trajanja stanki po klubovima, no neke od njih smeta ograničavanje broja replika po raspravi.

- Ne podržavamo smanjenje broja replika, jer su one instrument koji radu Skupštine daje potrebnu dinamiku, zanimljivost, draž i atmosferu - ističe Goluža, dok Gordana Rusak iz Stranke rada i solidarnosti smatra da je to ograničavanje rada oporbe.

- Njima odgovara da se glas iz Skupštine što manje čuje. Toliko je problema u Zagrebu, koje oni ne rješavaju, pa sada ograničavaju slobodu izražavanja tih problema - kaže Rusak koja je zgrožena prijedlozima o stankama i replikama.

Goluža je istaknuo da će, po pitanju izricanja stegovnih mjera, inzistirati da one jednako vrijede za sve sudionike u radu Skupštine, uključujući i gradonačelnika i njegove zamjenike.

- Nedopustivo je da gradonačelnik smije bez ikakvih sankcija vrijeđati gradske zastupnike - kaže i zaključuje da je ovakvim prijedlogom gradska vlast priznala vlastite slabosti i nemoć da se na ozbiljan način suoči sa svojim političkim oponentima.

Igor Peternel (Domovinski pokret) ne vjeruje da se promjene poslovnika uvode radi brige o demokratskom dijalogu s oporbom, već smatra da vladajući žele “što više onemogućiti raspravu”, kako bi njihovi prijedlozi prolazili brže i lakše.

- Potpuno mi je jasno da oni ne žele uvoditi promjene jer su zabrinuti za demokraciju, već imaju velike probleme s održavanjem kvoruma - kaže Peternel.

Piše: Dubravka Grubišić

Najčitaniji članci