Zagrebački policajci usavršit će engleski jezik i poznavanje grada zbog brojnih turista

Zagrebačka policija je u petak u suradnji s gradskom turističkom zajednicom predstavila priručnik iz engleskog jezika, u sklopu projekta čiji je cilj usavršavanje stranih jezika i poznavanja grada policijskih službenika koji se u svom radu susreću s turistima.

Projekt ima za cilj usavršavanje stranih jezika vezanih za policijski posao, ali i upoznavanje grada Zagreba i njegovih povijesnih, kulturnih znamenitosti, gastronomske ponude, prometnih i općih informacija, kako bi policajci sa stranim turistima ostvarili što bolju komunikaciju i pružili im još bolji osjećaj.

Provodi se kontinuirano od 2018. kao oblik partnerstva Policijske uprave i Turističke zajednice Grada Zagreba koje su i ranije uspješno surađivale u projektima "Advent" i "Sigurna turistička destinacija", u kojem su hrvatski policajci obavljali zajedničke policijske ophodnjama sa stranim kolegama.

Finalni proizvod projekta danas je predstavljeni priručnik pod nazivom „Excuse me, officer, how do I get to St. Marks square?“, kojeg potpisuju Dora Fila Petković i Patrick Burton.

- Ovaj projekt je pravi model uspješne i plodonosne suradnje na dobrobit građana i posjetitelja Zagreba, ali ujedno i primjer dobre prakse i partnerstva policije i turističkog sektora za druge gradove koji ovaj provjereni model mogu primijeniti i na svom području- kazala je državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.

Državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić je, čestitavši svim sudionicima i polaznicima tečaja, naglasio da je riječ o hvalevrijednom projektu koji će povećati osjećaj sigurnosti našim turistima i dati dodanu vrijednost našem turizmu.

- Vidimo na terenu da je odnos, komunikacija i koordinacija s turistima od strane službenika Policijske uprave zagrebačke na zavidnoj razini i nadamo se da će ovaj projekt prepoznati i druge županije- kazala je direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld.

Suradnja zagrebačke policije i turističke zajednice nastavlja se u narednom razdoblju provedbom novih tečajeva na engleskom jeziku, a inovacija je tečaj na njemačkom jeziku te izrada priručnika za taj jezik.

Najčitaniji članci