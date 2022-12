Vladajući odbili regulirati u 60 dana roditeljima njegovateljima 6+6 u slučaju smrti djeteta

Uz niz zakona i odluka saborski zastupnici danas su usvojili i Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Podržalo ga je 116 zastupnika, dok ih je 18 bilo protiv, čime se od 1. siječnja značajno povećavaju naknade za trogodišnji dopust za blizance i treće dijete - sa sadašnjih 2328 na 4175 kuna.

Povećava se i u istom iznosu i novčana naknada za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do njegove navršene osme godine, kao i naknada za vrijeme prava na rad sa polovicom radnog vremena radi pojačane njege djeteta do treće godine života. A uređuje se i pravo na udomiteljski dopust. Priznat će se u trajanju od šest mjeseci do sedme godine djetetova života.

Pravo na očinski dopust, koji traje 10 odnosno 15 dana, ovisno radi li se o jednom djetetu ili blizancima, i koji u cijelosti pokriva država, dobit će i posvojitelji.

No, vladajući su odbili zaključak Zeleno-lijevog bloka kojim bi se Vladu obvezalo da u roku 60 dana uputi izmjene Zakona o socijalnoj skrbi i definira naknade roditelja njegovatelja na način da pripadajuću naknadu u punom iznosu osigura do isteka šest mjeseci od smrti djeteta s teškoćama, odnosno djeteta s invaliditetom te narednih šest mjeseci u 50-postotnom iznosu. Upravo onako kako državni dužnosnici imaju mogućnost na 6+6, razdoblje mirovanja u kojem prvih šest mjeseci primaju punu plaću, a idućih šest pola.

Trenutno roditelji njegovatelji odmah nakon smrti djeteta moraju na tržište rada. Na tu nepravdu ukazali su ovih dana zastupnici Zeleno-lijevog bloka, a roditelji njegovatelji su jučer sa svojom djecom na Markovu trgu prosvjedujući pokazali nezadovoljstvo kako se država odnosi prema njima.

