SVEČANOST U PEKINGU

Vladimir Putin i Kim Jong Un stižu na vojnu paradu u Peking

Piše HINA,
Foto: Reuters

Na paradi povodom obilježavanja kraja Drugog svjetskog rata sudjelovat će 26 stranih šefova država i vlada, podijelio je pomoćnik ministra vanjskih poslova Hong Lei na konferenciji za novinare.

Strani čelnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, prisustvovat će velikoj vojnoj paradi u Pekingu kojom će se obilježiti formalna predaja Japana tijekom Drugog svjetskog rata, prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Prisustvovat će i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, iranski predsjednik Masud Pezeškijan, indonezijski predsjednik Prabowo Subianto i predsjednik Nacionalne skupštine Južne Koreje Woo Won-shik.

"Dan pobjede", kineska parada 3. rujna, planiran je kao glavni prikaz rastuće kineske vojne moći i demonstracija diplomatske solidarnosti između Kine, Rusije i globalnog Juga.

Tog će dana predsjednik Xi Jinping pokazati desetke tisuća vojnika na Trgu Tiananmen stranim dostojanstvenicima i visokim kineskim dužnosnicima.

Očekuje se da će ovaj visoko koreografiran vojni mimohod biti jedan od najvećih u Kini u posljednjih nekoliko godina, tijekom kojeg će se predstaviti najsuvremenija oprema poput borbenih zrakoplova, sustava raketne obrane i nadzvučnog oružja.

