Vladimir Putin je dao veliki intervju, rugao se Zapadu...

Putin je na državnoj televiziji rekao da zapad pokušava prikriti vlastite pogreške optužujući Rusiju za probleme na globalnom tržištu.

Putin je rekao da su "nakon početka specijalne operacije u Ukrajini Sjedinjene Države i Europa počele poduzimati korake koji su pogoršali situaciju u sektoru hrane i proizvodnji gnojiva".

"U istim tim Sjedinjenim Državama financijske i gospodarske vlasti nisu pronašle ništa bolje nego slijediti put ubrizgavanja velikih količina novca za podršku stanovništvu i potporu pojedinačnim poduzećima i sektorima gospodarstva", rekao je.

Prema njegovim riječima, sada se pokušava prebaciti odgovornost za ono što se događa na tržištu hrane na Rusiju te se radi o pokušaju "prebacivanja s bolesne glave na zdravu".

Ruska vojska je zauzela veći dio južne ukrajinske obale i njezini brodovi kontroliraju pristup lukama na Crnom moru. Moskva je optužila Ukrajinu i zapad za poremećaje u izvozu ukrajinskog žita.

"Ako netko želi riješiti problem izvoza žita iz Ukrajine, molim, najlakši način je kroz Bjelorusiju. To nitko ne sprječava", rekao je Putin. "No, najprije treba ukinuti sankcije Bjelorusiji".

Bjeloruski čelnik Aleksander Lukašenko je ranije u petak rekao da je Minsk spreman preko svoga teritorija dopustiti tranzit ukrajinskog žita do luka u Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji ili na Baltiku, ako peko tih luka bude mogla izvoziti bjelorusku robu.

Putin je rekao da će se problemi na globalnom tržištu pogoršati zbog britanskih i američkih sankcija ruskim proizvođačima gnojiva.

O energetskoj krizi

Što se tiče energetske krize, Putin je rekao da je upravo kratkovidna energetska politika europskih zemalja dovela do sadašnje krize.

"Banke su prestale davati kredite jer su pod pritiskom, osiguravajuća društva su prestala osiguravati relevantne transakcije, prestale su davati lokalnim vlastima zemljišta za proširenje proizvodnje, smanjile su izgradnju specijaliziranog transporta, uključujući cjevovode, sve je to dovelo do nedovoljnog ulaganja u energetskom sektoru u svijetu i kao rezultat toga dolazi do povećanja cijena", kazao je.

Putin je dodao i da "Europljani nisu poslušali hitne zahtjeve Rusije za održavanje dugoročnih ugovora o opskrbi prirodnim plinom, što se negativno odrazilo na energetsko tržište".

