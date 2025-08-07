Obavijesti

Vladimir Putin: Susret s Trumpom moguć je u UAE, ne planiram susret sa Zelenskim

HINA
Kremlj je objavio u četvrtak da je susret između Putina i Trumpa predviđen u sljedećim danima, odbacujući zasad trojni samit sa Zelenskijem koji inzistira da izravno pregovara s ruskim predsjednikom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da bi se njegov susret s Donaldom Trumpom, koji je po Kremlju predviđen u sljedećim danima, mogao odigrati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odbacivši istovremeno ideju o susretu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Imamo puno prijatelja koji su nam spremni pomoći u organizaciji takvog tipa događaja. Jedan od njih je čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata... To bi bilo jedno od prikladnih mjesta", rekao je Putin novinarima, govoreći uz čelnika Emirata Mohameda bin Zajeda, kojeg je ugostio u Kremlju. 

Putin je ocijenio i da se nisu stekle okolnosti za njegov susret s ukrajinskim predsjednikom Zelenskijem, koji pak inzistira na samitu s ruskim čelnikom.

"Nemam ništa protiv generalno, to je moguće, ali neki uvjeti moraju se ispuniti za to., Dakle, nažalost, još smo daleko od tih uvjeta", kazao je Putin.

Trump je također u srijedu spomenuo da bi se "uskoro" mogao održati sastanak s Putinom, što bi bilo prvi puta otkad se u siječnju vratio u Bijelu kuću.

Trump je obnovio odnose s Putinom u nadi da će brzo okončati rusku ofenzivu na Ukrajinu koja je započela 2022., ali je sve frustriraniji posljednjih tjedana jer se to ne događa.

Postavio je Rusiji ultimatum, koji istječe u petak, zahtijevajući da postigne sporazum s Ukrajinom ili se suoči s ozbiljnim sankcijama.

„Na prijedlog američke strane u biti je postignut dogovor o održavanju bilateralnog susreta na najvišoj razini u narednim danima, odnosno sastanka predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa”, rekao je pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Prema njegovim riječima, ovaj sastanak mogao bi se održati "sljedeći tjedan", a lokacija, za koju je bio rekao da će biti objavljena kasnije, dogovorena je "u načelu" između dviju strana. "Bitno je da ovaj sastanak bude plodonosan i produktivan", naglasio je.

Moskva trenutno ne razmatra trostrani sastanak između Trumpa, Putina i Zelenskija, što je format koji je predložio Washington, dodao je Ušakov.

