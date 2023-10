Vlado Brkić imao je dobre veze s tzv. balkanskom mafijom i kartelom iz Južne Amerike

Kontroverzni poduzetnik Vlado Brkić (56) s prebivalištem na Žnjanu u Splitu i Ljubuškom u BiH trenutačno je nedostupan hrvatskim istražiteljima koji ga žele ispitati oko njegove uloge u organiziranju nabavljanja gotovo tone kokaina i organizacije transporta droge s Kariba u Afriku i do Kanarskog otočja.

Brkić je, naime, šestookrivljeni u akciji kojom je u Hrvatskoj razbijena skupina dilera kokainom, hašišem i marihuanom na čijem je čelu bio, sumnja USKOK, Nenad Petrak, građevinski poduzetnik koji je također u bijegu.Riječ je o međunarodnoj akciji koja je nedavno finalizirana na području Dalmacije, a u kojoj je osumnjičeno 19 osoba, među kojima su i bivši direktor nogometnog kluba Uskok iz Klisa Jerko Radić, bivši kickboksač Ante Varnica... Sumnjiče ga da je bio čovjek koji je e s dobavljačima droge iz Južne Amerike te nepoznatim članovima Balkanskog kartela ugovarao kupnju i preuzimanje pošiljke od 905 kg kokaina koije je španjolska policija zaplijenila na jedrilici Majic u rujnu 2020. u vodama pokraj Kanarskog otočja.

Iako su trojica Hrvata Zoltan Kovač, Marko Milošević-Bilušić i Filip Svirčić s gotovo tonom kokaina kod Kanarskog otočja uhićena još 2020. policiji je trebalo vremena da posloži mozaik nakon što je probijena kriptirana komunikacija između osumnjičenika. Oni su međusobno komunicirali posebno nabavljanim kriptiranim telefonima i PIN SKY Ecc kodovima, kao i nadimcima na toj SKY platformi nastojeći prikriti međusobnu povezanost u krijumčarenja droge. Iz razgovora s Petrakom istražitelji su zaključili kako je Petrak preuzimanje kokaina dogovorio preko Brkića.

Kavčanima nudili kokain po 26.500 eura

Petrak je tako , sumnjaju istražitelji, 8. travnja 2020. javio Vladi Brkiću da je skiper tražio milijun eura za 900 kg kokaina komentiravši da je to "džabe" i da jedan milijun nije ništa za takav posao, Potom je dodao kako će druge godine sami ići u posao i da mu nije potrebna trenutno prisutna nervoza, a pogotovu da takva nervoza ne treba Brkiću koji je tu "u sredini između svih". Sutradan je korisnik s nadimkom "No Name" pitao Brkića trebaju li u slučaju da bude velika količina kokaina platiti 10% kako je dogovorio i da kokain nude "Kavčanima“ po 26,5 ( vjerojatno 26.500 eura za kilogram) u Nizozemsku, a u Njemačku po 28.

Mjesec dana kasnije osoba kodnog imena „DD“ komentira Miroslavu Starčeviću zvanom Đeneral, pripadniku jednog od klanova uhićenih nedavno u Srbiji, da je momak iz Splita preko Barce, a što je nadimak kojeg koristi Brkić dao jedrilicu Žutome, pri čemu je „Žuti“, nadimak Radoja Zvicera, te da nije uspio posao preuzimanja kokaina, kao i da je Petrak naložio da se plovilo ostavi na Las Palmasu.

Brkića je prema vlastitim tvrdnjama, odbjegli tajkun Miroslav Kutle ovlastio da pregovara sa Zoranom Pripuzom o vlasništvu nad radiopostajama. Njegovo ime spominjalo se u kontekstu skrivanja svjedoka za ubojstvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića 2003. Radilo se o njegovu kumu Ljubiši Buhi Ćumetu.