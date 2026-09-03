Vlajčić: Razumijem gnijev Ličana zbog otpada. Nitko ne bi volio imati toliko smeća u okruženju

Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je u četvrtak, uoči subotnjeg prosvjeda, da razumije gnjev i ljutnju Ličana zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću te da je bitno da Vlada čuje njihove poruke, pritom prozvavši oporbu da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci ljudi.

- Razumijem ljude iz Like da je njima u ovom trenutku najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad. Razumijem gnjev i ljutnju, nitko ne bi volio imati u svom okruženju te količine takvog otpada - izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon međunarodne konferencije o generacijskoj obnovi ruralnih.

Kazao je da osobno neće ići na subotnji prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", ali da smatra da građani imaju pravo javno izraziti svoje nezadovoljstvo.

- Ono što je s naše strane bitno jest da čujemo sve poruke, da država da garanciju da se takve stvari neće više događati i da će se, prije svega, otpad sanirati - ustvrdio je.

Pritom je prozvao oporbu, istaknuvši kako imaju "putra na glavi" te da privatiziraju prosvjed i skupljaju političke poene na muci Ličana.

- Moja uloga kao ministra poljoprivrede je da zaštitim poljoprivredne proizvođače s područja Like. Bio sam s njima u Gospiću, ozbiljno su zabrinuti. Tamo imamo ljude koji proizvode vrhunske i kvalitetne proizvode s kojima smo svi ponosni i onda neke paušalne tvrdnje, bez prethodno dokazanih istraživanja, dovode ljudske egzistencije u pitanje - upozorio je.

Ministar Vlajčić je istaknuo da na svoja putovanja nosi lički krumpir pa ga je tako, dodao je, nosio i slovenskom kolegi da "dokažemo da su lički proizvodi najbolji na svijetu."

- Nikola Tesla se othranio na njima, možemo biti ponosni na njih i tako će to i biti - zaključio je ministar.