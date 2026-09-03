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NE IDE NA PROSVJED

Vlajčić: Razumijem gnijev Ličana zbog otpada. Nitko ne bi volio imati toliko smeća u okruženju

Piše HINA,
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Vlajčić: Razumijem gnijev Ličana zbog otpada. Nitko ne bi volio imati toliko smeća u okruženju
Vukovar: David Vlajčić nastavlja s aktivnostima u sprječavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Kazao je da osobno neće ići na subotnji prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", ali da smatra da građani imaju pravo javno izraziti svoje nezadovoljstvo

Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je u četvrtak, uoči subotnjeg prosvjeda, da razumije gnjev i ljutnju Ličana zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću te da je bitno da Vlada čuje njihove poruke, pritom prozvavši oporbu da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci ljudi. 

- Razumijem ljude iz Like da je njima u ovom trenutku najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad. Razumijem gnjev i ljutnju, nitko ne bi volio imati u svom okruženju te količine takvog otpada - izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon međunarodne konferencije o generacijskoj obnovi ruralnih. 

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Kazao je da osobno neće ići na subotnji prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", ali da smatra da građani imaju pravo javno izraziti svoje nezadovoljstvo. 

- Ono što je s naše strane bitno jest da čujemo sve poruke, da država da garanciju da se takve stvari neće više događati i da će se, prije svega, otpad sanirati - ustvrdio je.

Pritom je prozvao oporbu, istaknuvši kako imaju "putra na glavi" te da privatiziraju prosvjed i skupljaju političke poene na muci Ličana.   

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- Moja uloga kao ministra poljoprivrede je da zaštitim poljoprivredne proizvođače s područja Like. Bio sam s njima u Gospiću, ozbiljno su zabrinuti. Tamo imamo ljude koji proizvode vrhunske i kvalitetne proizvode s kojima smo svi ponosni i onda neke paušalne tvrdnje, bez prethodno dokazanih istraživanja, dovode ljudske egzistencije u pitanje - upozorio je. 

Ministar Vlajčić je istaknuo da na svoja putovanja nosi lički krumpir pa ga je tako, dodao je, nosio i slovenskom kolegi da "dokažemo da su lički proizvodi najbolji na svijetu."

- Nikola Tesla se othranio na njima, možemo biti ponosni na njih i tako će to i biti - zaključio je ministar. 

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