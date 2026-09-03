Samo ih smeće spojiti može: Evo tko od političara dolazi na veliki prosvjed u Zagreb, a tko ne...

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji će se održati u subotu, 5. rujna, u Zagrebu, okupit će političare iz različitih, često potpuno suprotstavljenih političkih opcija. Unatoč razlikama, svi šalju jednaku poruku: zaštita zdravlja ljudi, vode i hrvatske zemlje mora biti iznad stranačkih podjela. Jedni dolaze s ljevice, drugi s desnice i centra, ali oko jednoga su se složili: 37.000 tona ilegalno odloženog i potencijalno opasnog otpada u Gospiću nije samo problem Like, nego pitanje zdravlja, sigurnosti i budućnosti cijele Hrvatske. Posebnu pozornost izazvala je odluka ličko-senjskog župana Ernesta Petryja. Iako je sudjelovao na prvom prosvjedu kod Paromlina, održanom nedugo nakon otkrivanja otpada, kao i na prvom „Hodu za Liku“ u Gospiću, Petry ovoga puta neće doći.

- Bio sam na prvom prosvjedu koji se dogodio kod Paromlina, nekoliko dana nakon što se saznalo da je ondje pohranjen otpad. Bio sam i na Hodu za Liku, ali smatram da je ovaj problem u ovom trenutku ispolitiziran od pojedinih političkih opcija- objasnio je Petry.

Kazao je kako zbog toga ne smatra potrebnim osobno sudjelovati na zagrebačkom prosvjedu, dodajući da kao župan djeluje kroz institucije. Naglasio je ipak da građani Gospića i Ličko-senjske županije imaju pravo prosvjedovati i upozoravati na zabrinutost zbog rješavanja problema. Dolazak je odbio i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da na prosvjed neće ići ni ministri iz njegove Vlade. Prema njegovim riječima, problem je prepoznat i njegovo je rješavanje u tijeku. Tako se dogodio neobičan politički obrat: dok Petry, koji je hodao s građanima na prethodnim prosvjedima, sada ostaje po strani, dolazak u Zagreb najavljuju političari od Možemo! i SDP-a do Mosta, Centra, stranke Drito i DOSIP-a. Okupljanje građana počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje će u podne biti održan središnji dio prosvjeda. Građani prosvjedom žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija u slučaju približno 37.000 tona ilegalno odloženog i potencijalno opasnog otpada u Gospiću. Iako dolaze iz različitih političkih tabora, svi najavljeni sudionici poručuju da zaštita zdravlja ljudi, vode i hrvatske zemlje mora biti iznad stranačkih podjela.

Sandra Benčić iz Možemo najavila je dolazak na prosvjed jer odgovornost za postojeće stanje pripisuje Vladi i oslabljenim institucijama.

- U deset godina koliko je Plenković na vlasti, namjerno su se rastočile institucije i propisi kako bi otpadna mafija mogla profitirati na uvozu otpada u Hrvatsku. Hrvatsku su pretvorili u europsko smetlište kako bi se nekolicina ljudi na tome bogatila, a mi ćemo generacijama plaćati štetu- poručila je Benčić. Dodala je kako na prosvjed dolazi kako bi ustala protiv vlasti koju smatra odgovornom za stanje s otpadom.

- Idemo se riješiti ovog smeća kojeg se trebamo riješiti- zaključila je.

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da nitko nema monopol na obranu hrvatskog tla te dolazi na prosvjed. Poručuje kako njegova stranka time ostaje dosljedna upozorenjima koja šalje otkako je Zvonimir Troskot javno progovorio o razmjerima problema u Lici.

- Nijedna politička opcija niti inicijativa nema monopol na hrvatsko tlo, a svi bismo se trebali maksimalno iskazati u njegovoj obrani od bilo kakve ugroze, osobito kada je riječ o spoju aljkavosti, nesposobnosti i koristoljublja- rekao je Grmoja.

Marija Selak Raspudić iz stranke Drito izjavila je da na prosvjed dolazi jer je vrijeme da se građani konačno trgnu te da ju je sram ne doći.

- Ovo nije samo pojedinačni bračni par, korumpirani carinik ili državni inspektor. Ovo je čitava Vlada, na čelu s najodgovornijom osobom u državi, Andrejem Plenkovićem, koja je omogućila sustav u kojem su naše tlo i voda postali europsko smetlište- izjavila je.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić smatra da je riječ o jednom od najvažnijih prosvjeda posljednjih godina.

- Došli smo do ruba. Ne samo do ruba strpljenja građana Gospića, nego do granice onoga što jedna država smije dopustiti, a da se i dalje naziva državom koja funkcionira- rekao je. Pozvao je sve građane koji domoljublje smatraju odgovornošću da se pridruže prosvjedu.

Dolazak je potvrdila i Ivana Kekin iz Možemo!, navodeći kako će joj se pridružiti susjedi, prijatelji i poznanici. Posebno je naglasila strah roditelja za zdravlje djece.

- Svaki roditelj mora moći svom djetetu natočiti čašu vode bez straha. U subotu trebaju doći svi koji ne pristaju na to da Hrvatska postane nečije odlagalište, bez obzira na to za koga glasaju- kazala je. Marijana Puljak iz Centra također je najavila dolazak, ističući da problem opasnog otpada nadilazi političke i ideološke podjele.

- Opasni otpad u Lici nije ni lijevo ni desno. To je pitanje zdravlja ljudi i odgovornosti države- poručila je Puljak. Dalija Orešković iz DOSIP-a prosvjed smatra jednim od najvažnijih političkih događaja od stjecanja hrvatske samostalnosti i obrane zemlje u Domovinskom ratu. Na prosvjed dolazi i Miro Bulj iz Mosta, koji je najavio da će financirati autobus za građane koji žele putovati u Zagreb. Dolazak u Zagreb najavila je i SDP-ova saborska zastupnica Ivana Marković.



