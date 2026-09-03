Sad i Republikanci traže smjenu Hegsetha. Pozivaju Trumpa da ga makne: 'Nađi novog vođu...'

Američki ministar obrane Pete Hegseth suočava se sa sve većim pritiskom zbog svog načina vođenja Pentagona, a sada je i jedan istaknuti republikanski senator javno pozvao predsjednika Donalda Trumpa da ga zamijeni. Poziv na smjenu dolazi u trenutku kada se Pentagon nosi s velikim brojem odlazaka na najvišim vojnim i civilnim pozicijama, što izaziva zabrinutost oko stabilnosti i vodstva u oružanim snagama, piše Newsweek.

Senator Thom Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline i bivši član Odbora za oružane snage Senata, javno je pozvao Trumpa da pronađe novog šefa Pentagona nakon ostavke tajnika kopnene vojske Dana Driscolla.

"Pozivam predsjednika da pronađe novog vođu u Pentagonu koji će zadržati i osnažiti naše vojne talente, umjesto da ih umanjuje", objavio je Tillis na društvenoj mreži X.

Tillis je pohvalio Driscolla kao 'pravog čovjeka', ističući njegovu ulogu u naporima za modernizaciju vojske, posebno u trenutku kada se ratovanje brzo mijenja pod utjecajem iskustava iz Ukrajine i drugih sukoba. Istodobno je oštro kritizirao Hegsetha, tvrdeći da ministar obrane "stvara vakuum u vodstvu na vrhu naših vojnih redova".

- Nikad nisam svjedočio nesposobnijem upravljanju hrabrim muškarcima i ženama koji služe našoj zemlji - rekao je Tillis, optuživši Hegsetha da ga 'zastrašuje kompetencija' te da se usredotočuje na ideološke 'kulturne ratove' umjesto na nacionalnu obranu.

Tillisov istup posebno je značajan jer je 2025. glasao za Hegsethovu potvrdu na dužnost ministra obrane. Hegseth je tada potvrđen vrlo tijesno, rezultatom 51-50 u Senatu, nakon što je američki potpredsjednik JD Vance dao odlučujući glas.

Njegov poziv tako predstavlja ozbiljan znak nezadovoljstva unutar Republikanske stranke, u trenutku kada se Pentagon već suočava sa značajnim promjenama u višem vodstvu.

Kritike se šire i unutar Republikanske stranke

Iako demokrati već mjesecima pozivaju na Hegsethovu smjenu, kritike su se sada proširile i na republikance koji su doveli u pitanje njegovo upravljanje Pentagonom.

- Dosta mi je svih tih turbulencija. Želim vidjeti malo stabilnosti ondje - izjavio je novinarima republikanski zastupnik Mike Rogers, predsjednik Odbora za oružane snage Zastupničkog doma.

Republikanski zastupnik Dusty Johnson također je izrazio zabrinutost zbog velikog broja promjena među višim časnicima. U međuvremenu, republikanski senator Mike Rounds rekao je novinarima da su izgubili neke 'vrlo dobre generale'... Dodao je kako je čuo da je Driscoll bio frustriran odlaskom nekih od svojih vrhunskih generala.

Ostavka tajnika vojske i zategnuti odnosi

Odnosi između Hegsetha i Driscolla postajali su sve napetiji posljednjih mjeseci, a neslaganja su se navodno vrtjela oko vojnog vodstva, modernizacije vojske te smjena i promaknuća viših časnika.

Jedna od ključnih točaka prijepora bila je Hegsethova odluka da u travnju zatraži odlazak načelnika stožera kopnene vojske, generala Randyja Georgea, koji je bio povezan s naporima za modernizaciju vojske. Hegseth nije javno obrazložio Georgeov odlazak.

Driscoll je također bio jedan od zagovornika transformacije vojske, koja je uključivala veći naglasak na dronove, bespilotne sustave i bržu nabavu jeftinijih tehnologija. Prema izvještajima, upravo su smjene pojedinih visokih časnika uključenih u te napore dodatno pogoršale odnose između Driscolla i Hegsetha.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je za CBS News da je Driscoll izrazio zabrinutost Trumpovoj administraciji zbog toga što Hegseth smjenjuje generale odgovorne za dio tih transformacijskih napora.

Osobni sukobi išli su i dalje od toga. The Wall Street Journal izvijestio je da se Hegseth naljutio kada je Driscoll predložio organizaciju posjeta potpredsjednika JD Vancea vojnom osoblju, poručivši mu da se "drži svog posla".

Driscoll nije javno optužio Hegsetha niti je kao razlog ostavke naveo njihov sukob. Ipak, njegova ostavka dolazi nakon mjeseci napetosti između dvojice dužnosnika, a više izvještaja njihov sukob navodi kao važan dio konteksta njegova odlaska.

Veliki odljev iz vojnog vrha pod Hegsethom

Otkako je postao ministar obrane, Hegseth je proveo opsežne promjene u vodstvu Pentagona. Do početka rujna najmanje 20 generala, admirala i civilnih dužnosnika obrane otpušteno je, prisiljeno napustiti svoje dužnosti ili je otišlo iz drugih razloga.

Među najznačajnijim odlascima su: Charles Q. Brown Jr., načelnik Združenog stožera. Trump ga je smijenio u veljači 2025., nakon otprilike 16 mjeseci njegova četverogodišnjeg mandata. Zatim je tu Lisa Franchetti, načelnica pomorskih operacija. Njezina smjena bila je povijesna jer je bila prva žena u Združenom stožeru i prva žena na čelu američke mornarice. Onda je tu Randy George, načelnik stožera kopnene vojske. Hegseth je u travnju 2026. zatražio da ode u mirovinu, čime je prekinut njegov mandat na čelu američke vojske. I za kraj, Christopher Donahue, zapovjednik američke vojske za Europu i Afriku. Visoko odlikovani zapovjednik, koji je imao ključnu ulogu u koordinaciji vojne pomoći Ukrajini, ranije je otišao u mirovinu nakon što je Hegseth blokirao pokušaje da mu se produlji karijera.

Hegsethovi pristaše tvrde da nova administracija ima pravo zamijeniti vođe koji ne dijele njezine prioritete, dok kritičari, uključujući i neke republikance, upozoravaju da prevelik broj promjena može oslabiti institucionalno znanje, kontinuitet i moral u vojsci.

Demokrati pokrenuli postupak opoziva

Nakon niza kontroverzi, demokrati u Zastupničkom domu pokrenuli su formalnu inicijativu za opoziv Hegsetha. Rezoluciju je u travnju 2026. predstavila zastupnica Yassamin Ansari, a sadržava šest članaka opoziva.

Među navodima u rezoluciji su optužbe da je Hegseth pokrenuo neovlaštenu vojnu akciju protiv Irana, bezobzirno ugrozio američke vojnike, prekršio zakone oružanog sukoba, nemarno postupao s osjetljivim vojnim informacijama, ometao kongresni nadzor i zloupotrijebio svoje ovlasti.

Važno je, međutim, naglasiti da su to navodi iz članaka opoziva koje su podnijeli demokrati, a ne pravomoćno utvrđene činjenice.

Inicijativa se suočava s velikom političkom preprekom. Ako bi Zastupnički dom izglasao opoziv, za osudu i uklanjanje dužnosnika u Senatu potrebna je dvotrećinska većina prisutnih senatora, što je u aktualnom političkom odnosu snaga iznimno teško ostvarivo.

Zbog toga bi kritike iz Trumpove vlastite stranke mogle biti politički opasnije za Hegsethovu budućnost od pokušaja opoziva koje pokreću demokrati. Pitanje je hoće li Tillisov istup ostati izolirani slučaj ili je riječ o početku šireg nezadovoljstva unutar Republikanske stranke čovjekom koji vodi Pentagon...