Vlasnica vrtića priznala krivnju: EU novac trošila u privatne svrhe. Radit će za opće dobro

Nakon priznanja krivnje za nenamjensko trošenje EU novca i sporazuma s Uredom europskog javnog tužitelja (EEPO) u Zagrebu, vlasnica dječjeg vrtića Čarobni dvorac Adrianna Jadranka Vidjak osuđena je na zagrebačkom Županijskom sud na 11 mjeseci zatvora, koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro.

Uz to, Vidjak je izrečena sporedna novčana kazna od 15.000 eura, a mora vratiti i protupravno stečenu korist od 229.731 eura. Kako je vlasnica vrtića uplatila dio novca u državni proračun, sud joj je odredio da mora vratiti i preostali iznos od 80.000 eura.

Pored Vidjak, tijekom sjednice optužnog vijeća nagodila se i pedagoginja u vrtiću koja je sporazumno osuđena na osam mjeseci zatvora, uz rok kušnje od dvije godine. Također, vrtiću Čarobni dvorac izrečena je novčana kazna od 15.000 eura.

EPPO je u srpnju ove godine podigao optužnicu protiv vlasnice dječjeg vrtića Čarobni dvorac u Španskom i pedagoginje tog vrtića zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava, u slučaju koji uključuje pronevjeru gotovo 230.000 eura iz Europskog socijalnog fonda.

EPPO je u izvijestio da vlasnica dječjeg vrtića nije koristila sredstva koja su vrtiću dodijeljena u okviru projekta „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja“ za odobrenu namjenu.

''Umjesto da sredstva koriste za, na primjer, produljenje radnog vremena vrtića, osposobljavanje odgajatelja ili zapošljavanje dodatnog osoblja, okrivljenice su ih koristile za pokrivanje redovnih tekućih troškova, dok ih je vlasnica trošila u osobne svrhe'', precizirao je ranije EPPO.

Kako bi ostvarile navedeno, okrivljenice su sačinile više neistinitih evidencija o prisutnosti djece tijekom produženog boravka, kao i lažna mjesečna izvješća o provedbi projektnih aktivnosti, koja su predale Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) kako bi opravdale svoje zahtjeve za isplatu potpore u iznosu od 251.051 eura.

Osim toga, vlasnica vrtića zahtijevala je od zaposlenika da joj daju dio svoje plaće, na što su oni pristali u strahu od gubitka posla. Ukupno joj je plaćeno 31.190 eura u gotovini, dodaje EPPO.

HZZ je odobrio šest od sedam zahtjeva za isplatu, prije nego je podnesena prijava koja je ukazivala na moguće nepravilnosti, nadodalo je tužiteljstvo.

EPPO ističe da je vrtiću ukupno isplaćeno 229.731 eura, od čega 195.272 eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a 34.459 eura iz državnog proračuna RH.