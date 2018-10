Vlasnici restorana će osoblju morati ostavljati sve napojnice!

Premijerka Velike Britanije Theresa May najavila je zakon koji će onemogućiti vlasnike restoranskih biznisa da svojim zaposlenicima otimaju 'bakšiš'.

Inicijativa je stigla nakon javne rasprave kako neki restorani uzimaju dio novca namijenjen konobarima. Belgo, Bella Italia, Cafe Rouge, Giraffe, Prezzo i Strada su samo neki od lanaca restorana koji uzimaju 10 posto od napojnica, dok Zizzi i Ask uzimaju 8 posto.

Slična situacija je i s druge strane Atlantika. Radnici restorana TGI Fridays ove su godine organizirali seriju štrajkova zbog nezadovoljstva plaćama koje dobivaju. Članovi sindikata nekih američkih lanaca restorana također su prosvjedovali zbog odluke da se dio napojnica preusmjeri na kuhinjsko osoblje kako bi se podignule njihove male plaće, ali i zbog brojnih nepravilnosti oko isplate minimalne plaće i odredbi iz ugovora o radu.

U Velikoj Britaniji, država je još 2015. provela istraživanje koje je pokazalo da se gosti restorana snažno zalažu da sav novac od bakšiša pripadne ljudima koji su ih posluživali. Premijerka May, inače članica Konzervativne stranke, istaknula je kako je ova reforma, koja će se provesti na području Engleske, Škotske i Walesa, dio vladine inicijative da se obračuna s raširenom praksom iskorištavanja radnika, piše Standard.

Restaurants will be forced to hand over all tips to staff under new law... https://t.co/XxNkZfDrAC pic.twitter.com/vColLKmWlq

- Stopa nezaposlenosti s ovom vladom je na najnižoj razini od 1970. godine - ali želimo biti sigurni da će svi na svojem radnom mjestu biti pošteno tretirani.

Zbog toga donosimo novi zakon kojim ćemo osigurati da radnici dobiju sve napojnice koje im pripadaju - zabranit ćemo poslodavcima da dio uzimaju sebi. To je još jedan način da izgradimo ekonomiju koja će funkcionirati za sve.

Potez je razljutio Laburističku stranku koja tvrdi da su konzervativci prijedlog zakona prepisali od njih.

- Ovo je sad već četvrta mjera koju su prekopirali od nas, očajnički nas žele dostići. Ovo sve više podsjeća na film Beskrajni dan. Sramotno je što se sindikat toliko morao boriti da izvuče od njih taj ustupak - izjavila je Rebecca Long Bailey, članica parlamenta i zastupnica Laburističke stranke.

.@Theresa_May, you’ve just announced another Labour policy - banning employers taking workers' tips.



Your party has run out of ideas. But stealing a few of ours won’t work. We need a General Election so we can implement Labour's plan to transform Britain. #CPC2018 pic.twitter.com/GHWebDFa3Q